Quer estudar em Portugal? Veja 50 bolsas de estudo para curso de negócios

Uma parceria inédita entre o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e o Latin America Institute of Business (LAIOB) está oferecendo 50 bolsas de estudo para o programa executivo Inovação e Liderança na Gestão de Projetos, que será ministrado em Portugal no segundo semestre de 2022.

As bolsas variam de 50% até 100% do valor do programa e incluem um módulo complementar gratuito de Soft Skills. As inscrições se encerram no dia 17 de abril.

O curso de Inovação e Liderança na Gestão de Projetos é voltado para profissionais em posições estratégicas de gestão que querem se manter qualificados e atualizados, executivos que estão em busca de crescimento profissional, capacitação, networking e que buscam ferramentas novas para melhorar os resultados.

O programa tem duração de 2 semanas e 64 horas de conteúdo ao todo, divididas entre atividades em sala de aula e extracurriculares, que incluem um dia de visitação a empresas da região. Para alunos que se inscreverem através do LAIOB, as bolsas incluem aulas extras de Soft Skills, que abordam temas, como inteligência emocional, storytelling, liderança e pensamento crítico.

Fundado em 2014, o LAIOB tem como missão impactar a sociedade latino-americana, capacitando jovens líderes corporativos em universidades de ponta dos Estados Unidos e Europa.

O instituto acaba de expandir as parcerias para uma universidade europeia. Além da ISCTE, o programa LAIOB Experience também oferece, ao longo do ano, cursos em conjunto com as Ohio University, The University of Akron e University of Miami.

Experiência junto a empresas do setor

“A vivência e experiência adquirida nos cursos de curta duração ajudam os alunos dos programas a se desenvolver pessoalmente e crescer na carreira”, explica Luísa Vilela, CEO do LAIOB.

Sobre o curso executivo em Portugal, ela conta que conseguiram “desenhar um programa que alinhasse não apenas a parte ‘técnica’ da Gestão de Projetos, mas endereçasse aspectos pessoais – traçando paralelos entre o racional e emocional, gestão de conflitos, definição e consciência a respeito da liderança, focados na obtenção dos objetivos de cada organização”.

Para se inscrever no programa e concorrer às bolsas de estudo, não é necessário ter domínio em inglês, uma vez que as aulas serão ministradas em português. Além disso, estudantes brasileiros não precisam obter visto de entrada para Portugal.

A programação do curso de Inovação e Liderança na Gestão de Projetos aborda:

Problem Solving

Utilização de técnicas de Problem Solving para obter respostas mais rápidas e efetivas em situações adversas e problemas comuns do dia a dia. De acordo com o LAIOB, “este tipo de metodologia visa melhor definir o problema e reunir o máximo de informações possível para o avaliar, a fim de posteriormente elaborar soluções mais concretas, viáveis e benéficas”.

Contexto da Gestão de Projetos

Em um contexto de mercado repleto de volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade, a Gestão de Projetos atua para que as empresas se adaptem às mudanças e evoluções recorrentes do mundo dos negócios. “O desenvolvimento da estratégia de uma empresa está claramente relacionada com a capacidade de implementar projetos que criem valor para os principais stakeholders e acompanhem as várias tendências no mercado

onde compete”.

Métodos Tradicionais de Planeamento e Controle

O programa abordará o desenvolvimento de técnicas de planejamento mais eficazes e melhores ferramentas para monitorizar e controlar projetos ao longo de todas as etapas de execução, o que permite avaliar se é necessário implantar alguma ação corretiva ou não. “A maturidade na Gestão de Projetos é alcançada, sobretudo, através da adequação de práticas, competências e ferramentas de suporte à realidade organizacional”.

Metodologias Ágeis

Além das metodologias mais tradicionais de gestão de projetos, o programa abordará as chamadas metodologias ágeis, como o Agile, Scrum e Kanban. “Serão detalhados os fundamentos destas metodologias, as suas principais ferramentas e de que forma é possível a sua integração no contexto organizacional”.

Gestão de Projetos de Inovação

Design Thinking é uma das técnicas mais utilizadas para explorar a criação de valor e estimular ideias disruptivas que promovem inovação do negócio e projetos originais. No programa, o objetivo será explorar a técnica para promover a “criatividade na resolução de problemas e propostas de soluções, colocando sempre as pessoas no centro do desenvolvimento dos projetos”.

Sobre as bolsas de estudo do LAIOB

Para a próxima edição do programa, serão oferecidas 50 bolsas no total, sendo 1 de 100%, 2 de 70% e 47 de 50%. As inscrições podem ser feitas no site do LAIOB (disponível aqui) até o dia 17 de abril de 2022. A parceria com a ISCTE é inédita e ainda não está confirmado se o programa oferecerá bolsas de estudo nas próximas edições.

Fazer intercâmbio em Portugal

Portugal é um dos queridinhos dos estudantes nascidos no Brasil e um dos principais destinos de brasileiros que desejam morar fora. Alguns fatores contam pontos nessa preferência, como o idioma em comum e o clima ameno, tornando atrativo o intercâmbio no país. Leia mais sobre as vantagens de fazer um intercâmbio em Portugal no link (disponível aqui).

"50 bolsas de estudo de até 100% para curso de negócios em Portugal" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

