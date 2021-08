Quer cobrar resposta sobre um processo seletivo? Estas dicas vão ajudar

Por Vitor Soares, do Na Prática

Poucos momentos são mais solitários do que o período entre uma entrevista de emprego e a resposta final da empresa sobre a vaga. É como se nos sentíssemos de lado e como se os recrutadores não dessem a mínima para o nosso tempo. É complicado, não é?

Em momentos assim, cedo ou tarde, a pergunta sempre surge: vale a pena cobrar a resposta do processo seletivo? Ou isso pode prejudicar as minhas chances?

Bom, acredite: a resposta é sim, vale a pena. Os candidatos podem e devem cobrar uma posição da empresa a respeito do fechamento da vaga.

Quem diz isso é especialista em recrutamento e seleção Andréa Greco, fundadora da Alcance Assessoria. Ela assume, porém, que existe uma maneira correta de fazer isso para não “queimar o filme” junto à empresa.

Como cobrar resposta de processo seletivo?

Segundo Andrea, é preciso controlar a ansiedade durante o período pós entrevista, já que os processos internos de contratação levam tempos diferentes em cada empresa.

Ainda assim, ela acredita que os candidatos podem entrar em contato com os recrutadores para cobrar uma posição em período de 7 a 10 dias após a entrevista de emprego.

Para isso, no entanto, a especialista indica que o candidato faça o contato pelo mesmo canal de comunicação utilizado desde o início da conversa com a empresa.

O que escrever na mensagem?

O conteúdo da mensagem enviada para cobrar respostas do processo seletivo, na visão de Andréa, precisa contextualizar a empresa a respeito do contato.

Ou seja: você precisa dizer quem é você, de qual processo seletivo você está participando e em que pé está a sua avaliação junto ao RH.

Lembre-se: os recrutadores provavelmente não estão cuidando apenas da sua contratação ou do seu processo seletivo. Por isso, é interessante orientá-los e ser educado. Só assim é possível garantir que ele dê atenção à sua “cobrança”.

Abaixo, confira o modelo de mensagem que Andréa acredita ser ideal para enviar aos recrutadores:

Caro recrutador [nome da pessoa], Meu nome é [seu nome]. Eu participei do processo seletivo no dia [data] para a vaga [nome da vaga]. Gostaria de agradecer pela oportunidade e por ter participado até aqui. Você teria alguma resposta do processo seletivo ou sobre as próximas fases a partir de agora? Muito obrigado pela atenção. Atenciosamente, [seu nome]. email

