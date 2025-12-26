Quem são os profissionais que o mercado está rejeitando? Veja se você corre esse risco

O mercado de trabalho não perdoa: quem não acompanha, fica para trás. Algumas características, que talvez pudessem passar despercebidas há alguns anos, hoje são imperdoáveis. Afinal, com o avanço da tecnologia, o impacto da inteligência artificial e a necessidade de atualização constante nasceu um novo padrão de profissionais. E são eles que as empresas estão buscando.

Mas será que você se encaixa no perfil de alguém indispensável ou faz parte do grupo que as empresas evitam? Descubra agora os tipos de profissionais que podem estar comprometendo suas carreiras – e o que fazer para sair da lista.

Faça parte da próxima geração de especialistas em IA. Em treinamento exclusivo da Saint Paul, participantes vão aprender do zero como usar ferramentas de IA. Inscreva-se por apenas R$ 37 clicando aqui.

Esses são os 8 profissionais que as empresas evitam

O especialista do passado

Profissionais que têm uma ampla experiência, mas em práticas ou tecnologias que já ficaram obsoletas. Eles resistem a atualizar suas habilidades, mesmo em áreas essenciais, como ferramentas de automação ou IA generativa.

O antitecnologia

Rejeitar o uso de tecnologia ou insistir em métodos manuais não é mais aceitável. Empresas buscam colaboradores que vejam na tecnologia uma aliada, especialmente com a ascensão de plataformas como ChatGPT e ferramentas de data analytics.

O conheço um pouquinho de tudo

Embora seja bom ter noções básicas de diferentes áreas do conhecimento, esse profissional nunca se aprofunda em nenhuma habilidade, o que o torna descartável em um mundo no qual a especialização com atualização constante é valorizada.

Não fique para trás. Por R$ 37, você vai aprender do zero como aplicar ferramentas de IA na sua carreira. Para garantir vaga, clique aqui.

O ego inflexível

Aquele que acredita já saber tudo o que precisa e não aceita feedbacks. Esse tipo costuma ser visto como incapaz de evoluir – um problema grave em um ambiente onde as transformações são regra.

O desatento às tendências

Empresas não têm tempo para explicar tendências básicas de mercado, como ESG, transformação digital ou o impacto da IA nas decisões estratégicas. Este profissional fica sempre um passo atrás.

O resistente à IA

Pessoas que ignoram ou temem a inteligência artificial são vistas como um empecilho. Hoje, é esperado que todos, independentemente da área, entendam pelo menos o básico sobre como a IA pode otimizar processos e impulsionar resultados.

Por R$ 37 e com certificado, este treinamento introdutório mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar

O não-investidor em si mesmo

Profissionais que não investem em cursos, networking ou no desenvolvimento de novas habilidades estão condenados a se tornarem irrelevantes. Empresas valorizam quem busca capacitação constante, seja em soft skills ou hard skills.

O centralizador de tarefas

Com a cultura do trabalho colaborativo ganhando força, o profissional que não delega ou compartilha conhecimentos é visto como um entrave ao crescimento da equipe e da organização.

O que as empresas procuram?

O profissional ideal para o mercado atual é aquele que une habilidades técnicas atualizadas com a flexibilidade para aprender continuamente. Ele entende o impacto da IA, está antenado às tendências, e, acima de tudo, investe em seu próprio crescimento.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor.

Durante o treinamento, os alunos irão:

Conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado.

Descobrir os bastidores de casos de sucesso.

Traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA