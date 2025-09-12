Quem foi Philip Kotler, economista que elevou o marketing ao status de ciência

Philip Kotler, economista norte-americano com mais de 90 anos, é considerado o pai do marketing moderno por transformar a área em ciência acadêmica respeitada. Kother é autor de 55 livros e co-autor de mais de 150 artigos.

Enquanto o mercado ainda reduzia marketing a propaganda, ele estudava com grandes nomes da economia, como Milton Friedman, e desenvolvia teorias que uniram números, comportamento humano e estratégia. Sua inquietação intelectual e disciplina acadêmica fizeram do marketing uma disciplina central em MBAs e doutorados ao redor do mundo.

O marketing como ferramenta de transformação

Formado em economia e fã declarado de números. Sua rotina era guiada por leitura intensa, escrita disciplinada e uma obsessão por entender o comportamento humano.

Ele passava mais tempo na biblioteca do que em sala de aula e talvez seja por isso que conseguiu transformar uma área antes vista como “menor” em uma disciplina digna de MBA e doutorado.

Kotler nunca foi um teórico distante. Ele sempre acreditou que o marketing tinha o poder de transformar o mundo real e bateu de frente com empresas que pensavam apenas em lucro.

Foi um dos primeiros a falar abertamente sobre:

Marketing social

Sustentabilidade corporativa

A relação entre consumo, cultura e ética

Muito antes do ESG virar tendência, Kotler já dizia:

“Uma boa empresa oferece produtos e serviços excelentes. Uma ótima empresa também oferece produtos e serviços excelentes, mas também se esforça para tornar o mundo um lugar melhor.”

E essa visão rendeu frutos. Hoje, ele é reconhecido como um dos pensadores mais importantes do século, lado a lado com nomes como Peter Drucker e Clayton Christensen. Informações retiradas do blog de Philip Kotler.

Mais de 90 anos e ainda ditando o que vem por aí

Recentemente, Kotler lançou “Marketing 5.0”, ao lado de Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan. O livro fala sobre como IA, dados e tecnologia podem (e devem) ser usados para criar experiências humanas melhores.

Hoje, empresas que buscam relevância estão voltando às origens: propósito, confiança, valor real. Exatamente o que Kotler defende desde o início.

