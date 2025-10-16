Quem é Yasmim Patsch, jovem de 16 anos que quer mudar o mundo: ‘Empreender é enxergar oportunidades’

Antes mesmo de completar 17 anos, Yasmim Patsch Souza fala sobre o futuro como quem já o habita. “Eu começaria me apresentando pelo que quero ser”, diz, com a convicção de quem aprendeu cedo a traçar rotas.

Aluna do The British College of Brazil, em São Paulo, e integrante do programa International Baccalaureate (IB), ela tem um plano claro de estudar Administração e Relações Internacionais para transformar ideias em impacto real.

“Meu objetivo é fazer a diferença no mundo”, resume. O verbo “fazer” não é casual — é ação. Aos 16 anos, Yasmim já soma experiências que combinam propósito, estratégia e curiosidade intelectual.

Visitou 25 países, é fluente em português e inglês, está aprendendo espanhol e acredita que a sua formação internacional “amplia o olhar e ensina a pensar além do próprio contexto”.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

Raízes empreendedoras e olhar para o coletivo

O impulso criativo e empreendedor vem de casa. “Meus pais sempre foram minhas maiores inspirações”, conta. “Eles me ensinaram que o empreendedorismo não é só abrir uma empresa, mas enxergar oportunidades e agir sobre elas.”

Essa lição se transformou em filosofia pessoal. Desde pequena, Yasmim foi incentivada a criar, pensar fora da caixa e liderar projetos.

Hoje, coloca esse aprendizado em prática em iniciativas de impacto local que, segundo ela, são também um laboratório de autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades.

Um exemplo é o projeto criado em parceria com a ONG Assistência Sem Fronteiras, que leva grupos de estudantes para dar aulas em escolas de comunidades próximas.

“A primeira aula foi sobre as queimadas, um tema urgente na época. A ideia era conscientizar crianças sobre o problema, de forma acessível e participativa”, conta. A ação cresceu, e agora os estudantes promovem atividades mensais com temas atuais, como meio ambiente, cidadania e cultura.

Conectar gerações para crescer juntos

A inquietação de Yasmim também se traduz em inovação dentro da própria escola. Ela fundou um podcast estudantil que conecta alunos mais velhos e mais novos do IB, IGCSE e SAT — programas internacionais reconhecidos por sua exigência acadêmica.

“Queríamos criar um espaço para trocar experiências reais, dar dicas e facilitar a jornada dos estudantes”, explica.

O projeto, que hoje envolve nove alunos diretamente, ajudou Yasmim a desenvolver competências que ela considera essenciais para qualquer liderança contemporânea: comunicação clara, criatividade e gestão de projetos.

"Percebi que, além de ajudar os outros, eu também crescia muito. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, testar ideias e entender como motivar as pessoas" Yasmim Patsch Souza

Do impacto local à visão global

O que une todas as iniciativas da jovem é o desejo de ampliar o alcance de suas ações. “Hoje eu atuo em escala menor, mas quero aumentar o impacto das minhas conquistas”, afirma.

Essa ambição ganhou forma durante o NextGen, programa pré-faculdade da Escola de Negócios Saint Paul voltado para jovens de 15 a 18 anos, que ela descreve como “um divisor de águas”.

Durante a imersão, Yasmim visitou empresas como o BTG Pactual e a Meta, participou de dinâmicas sobre liderança e inovação e aprendeu a transformar suas habilidades em estratégias concretas.

“O curso me ensinou que ser comunicativa não é apenas um traço de personalidade, é uma skill que pode — e deve — ser desenvolvida para gerar impacto real”, reflete.

Yasmim Patsch Souza

O programa também a ajudou a enxergar como seus talentos podem se conectar a causas e carreiras de alto propósito. “Eu sempre tive muitas ideias, mas agora entendo que é preciso estruturar, planejar e entender o mercado para que elas saiam do papel.”

Reconhecimento e propósito

Esse olhar estratégico já rende frutos. Recentemente, Yasmim foi premiada com uma bolsa parcial no Immerse Education Future Innovators Scholarship Competition, uma competição global que reconhece propostas inovadoras de jovens empreendedores.

Sua ideia vencedora foi um sistema preventivo de segurança entre inteligências artificiais, capaz de detectar interações suspeitas entre plataformas e alertar autoridades antes que ocorram crimes digitais.

“Foi uma experiência que consolidou minha vontade de unir negócios, tecnologia e impacto social”, afirma. “Eu acredito que inovação é quando criatividade e propósito se encontram.”

Negócios como ferramenta de mudança

Ao falar sobre seus planos para o futuro, Yasmim deixa claro que quer usar a linguagem dos negócios como meio, não como fim. “Eu vejo os negócios como uma ferramenta para gerar impacto global”, diz. “Quero criar soluções que unam eficiência, empatia e visão de mundo.”

A escolha por Administração e Relações Internacionais reflete essa mentalidade híbrida de quem quer compreender tanto o funcionamento das empresas quanto os mecanismos que movem o mundo. “A minha ambição é criar soluções que ultrapassem fronteiras, sejam elas culturais, econômicas ou sociais.”

Enquanto muitos jovens ainda tateiam suas vocações, Yasmim já aprendeu uma das lições mais difíceis da vida profissional: não basta sonhar, é preciso estruturar, testar, corrigir e persistir.

“Eu ainda estou começando, mas sei que tudo o que faço hoje é parte do caminho para causar o impacto que quero ver lá na frente.”

Uma liderança em formação

Aos 16 anos, Yasmim já fala a língua do futuro, da geração que não espera a idade certa para agir. Seu percurso mistura curiosidade, disciplina e propósito, mas o motor é simples: a vontade de aprender e transformar.

“Tudo o que vivi até agora me mostra que cada pessoa pode gerar um impacto relevante”, diz. “Eu só quero fazer a minha parte — e inspirar outros jovens a fazerem a deles.”

Quer seguir o mesmo caminho que Yasmin e transformar seu potencial em carreira? Conheça a Graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul, que forma líderes com visão global, mentalidade empreendedora e experiência prática desde o primeiro dia.