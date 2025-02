Que tal um trabalho voluntário no ínicio de carreira? Conheça o "Summer Job voluntário"

O Na Prática, uma plataforma educacional que visa impulsionar a carreira de jovens, anunciou a abertura das inscrições para o seu programa Summer Job Voluntário 2025. O programa, que é voltado para estudantes universitários, oferece uma experiência profissional voluntária com foco em marketing presencial e gestão de eventos.

“O Summer Job é uma oportunidade única para o jovem que deseja se preparar para o mercado de trabalho de forma prática e com impacto”, conta Lorena Stephanie, Head de Educação do Na Prática. “Aqui, o voluntário terá a chance de resolver desafios reais, construir uma rede profissional e desenvolver competências que serão essenciais para sua carreira.”

O Programa

O Summer Job Voluntário Na Prática tem duração de 12 semanas (3 meses) e oferece aos participantes a oportunidade de desenvolver habilidades em áreas como marketing, negociação, operações em eventos e gestão de projetos. Os participantes também terão a chance de aprimorar competências como comunicação, autoliderança e trabalho em equipe.

Durante o programa, os summers (como são chamados os participantes) atuam principalmente na divulgação da marca Na Prática nas universidades, atraindo jovens para palestras e cursos presenciais. As atividades do programa incluem:

Atividades presenciais: Encontro de abertura em São Paulo. Organização de palestras e cursos nas universidades. Ações de divulgação presenciais nas universidades.

Atividades online: Onboarding gravado. Treinamentos semanais. Reuniões com a liderança e a rede de summers.



Requisitos para Participar

Para se candidatar ao programa, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter entre 18 e 25 anos.

Estar matriculado em uma universidade.

Residir em uma das cidades participantes (São Paulo, Campinas, São Carlos, Bauru, São José dos Campos, Belo Horizonte, Lavras, Viçosa, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Volta Redonda).

Ter disponibilidade de 15 horas semanais (segunda a sexta).

Ter interesse por trabalho voluntário.

Perfil dos candidatos

Os candidatos devem ser comprometidos, alinhados com os valores do Na Prática, flexíveis e com facilidade para trabalhar em equipe. Além disso, é desejável que tenham interesse em divulgar a marca, impactar jovens em suas universidades e desenvolver habilidades em marketing e gestão de eventos.

Benefícios do programa

O programa oferece diversos benefícios para os participantes, incluindo:

Experiência profissional no currículo.

Networking com jovens transformadores.

Desenvolvimento pessoal e de habilidades.

Mentoria de carreira.

Conexão com o mercado de trabalho.

Participação em banca final com o Na Prática.

Possibilidade de ganhar prêmios.

Processo Seletivo

As inscrições para o programa estão abertas do dia 09/12/2024 até 02/02/2025 por meio deste link: Processo Seletivo Summer Job Voluntário Na Prática

O processo seletivo inclui análise das inscrições e entrevistas. Os candidatos aprovados serão comunicados por e-mail e WhatsApp.