Quatro lições da nova estrela do basquete sobre como lidar com sentimentos no ambiente corporativo

Em meio à decepção por encerrar precocemente sua temporada por conta de uma lesão na virilha, a superestrela do basquete Caitlin Clark transformou frustração em uma poderosa lição sobre inteligência emocional.

Em uma publicação no Instagram, ela admitiu a dor de não voltar às quadras em 2025, mas também demonstrou resiliência e maturidade ao usar a técnica do reenquadramento cognitivo para enxergar aprendizados em meio às adversidades.

Abaixo, veja as quatro lições de como lidar com os sentimentos quando você está em um cargo de liderança. As informações foram retiradas de Inc.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta sua vaga por apenas R$ 37

1. Reconhecer a frustração é o primeiro passo para a superação

"Decepcionado não é uma palavra grande o suficiente para descrever como estou me sentindo", escreveu Clark ao anunciar seu afastamento.

Ao nomear a emoção, a jogadora dá o primeiro passo fundamental no processo de gestão emocional, que é reconhecê-lo. Admitir frustrações não é sinal de fraqueza, mas sim de maturidade emocional e capacidade de lidar com a realidade de forma honesta.

2. Reenquadramento cognitivo: como mudar a lente muda o cenário

Clark não ficou presa ao sentimento negativo. Em vez disso, usou uma estratégia validada pela psicologia chamada reenquadramento cognitivo.

Esse tipo de reformulação mental é essencial para líderes e profissionais de todas as áreas. Reenquadrar o problema ajuda a manter o time motivado, enxergar oportunidades e reduzir o impacto emocional de adversidades.

3. Liderança é sobre conexão, mesmo fora da “quadra”

Clark não se afastou do time ou dos torcedores. Ao contrário, reforçou sua ligação com eles. “Estou muito orgulhosa de como este time só se fortaleceu apesar das adversidades este ano”, afirmou.

Este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro por apenas R$ 37

Os verdadeiros líderes são aqueles que permanecem conectados mesmo quando estão fora da linha de frente. Em momentos de afastamento, transição ou fragilidade, manter a comunicação ativa e o senso de equipe é uma habilidade rara e muito valiosa.

4. Foco no que está sob seu controle

A psicologia explica que parte da força do reenquadramento está em concentrar energia no que está ao nosso alcance.

Nas empresas, essa atitude é essencial para manter a produtividade e a sanidade mental. Especialmente em ambientes de alta pressão, saber diferenciar o que está e o que não está sob seu controle é uma habilidade que define profissionais mais preparados e resilientes.

Quer desenvolver esse nível de foco estratégico na sua liderança?

Participe do Pré-MBA em Liderança e Gestão, uma parceria entre EXAME e Saint Paul. Em apenas 4 aulas 100% online (incluindo uma ao vivo), você aprende com os melhores como transformar sua rotina em uma ferramenta real de performance e impacto.

Formação prática em liderança estratégica

Aulas online, com certificado de participação

Duração: 3 horas, em 4 módulos objetivos

Investimento: R$ 37

Clique aqui e garanta sua vaga para liderar com mais clareza, propósito e disciplina