Quatro formas de usar a instabilidade da carreira para assumir o controle e crescer como líder

(Klaus Vedfelt/Getty Images)
Redatora
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14h12.
Para profissionais em posições de liderança, momentos como crises econômicas, mudanças políticas e mudanças rápidas nos setores, exigem estratégia, visão e a capacidade de se reinventar diante do imprevisível.
Especialistas em comportamento organizacional já confirmam que líderes que enfrentam rupturas com coragem e clareza tendem a não apenas superar a crise, mas também crescer a partir dela.
Foi o que mostrou Kathy Caprino, coach global de liderança e carreira, ao listar sete estratégias essenciais para transformar turbulência em impulso inovador. As informações foram retiradas de Forbes.
Diante de uma reviravolta na carreira, é comum que até os líderes mais experientes se sintam abalados. Medo, frustração, arrependimento e insegurança fazem parte do processo. Para Caprino, ignorar essas emoções pode ser um erro grave.
Ela recomenda práticas como:
"Resiliência é também se permitir sentir, adaptar e evoluir com flexibilidade", aponta.
Um dos maiores diferenciais de líderes resilientes é a capacidade de reformular desafios como oportunidades. Estudos citados por Caprino mostram que esse tipo de mentalidade melhora a adaptação e impulsiona o bem-estar mental.
Perguntas estratégicas ajudam nesse processo, como:
Em tempos instáveis, liderar exige intenção. Caprino sugere que líderes reflitam sobre o que realmente importa em sua trajetória profissional.
Essas reflexões orientam ações mais consistentes, ajudando o profissional a tomar decisões alinhadas com propósito e não apenas em resposta ao medo ou pressão externa.
Em períodos de crise, fortalecer conexões com mentores, colegas e especialistas de outras áreas pode abrir portas e renovar perspectivas.
Mais do que criar conexões com outras pessoas, trata-se de acessar redes de apoio confiável e colaboração mútua. Organizações que promovem esse tipo de ambiente tendem a estimular mais inovação e engajamento.
