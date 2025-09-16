Quatro formas de usar a instabilidade da carreira para assumir o controle e crescer como líder

Para profissionais em posições de liderança, momentos como crises econômicas, mudanças políticas e mudanças rápidas nos setores, exigem estratégia, visão e a capacidade de se reinventar diante do imprevisível.

Especialistas em comportamento organizacional já confirmam que líderes que enfrentam rupturas com coragem e clareza tendem a não apenas superar a crise, mas também crescer a partir dela.

Foi o que mostrou Kathy Caprino, coach global de liderança e carreira, ao listar sete estratégias essenciais para transformar turbulência em impulso inovador. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Reconhecer as emoções é o primeiro passo

Diante de uma reviravolta na carreira, é comum que até os líderes mais experientes se sintam abalados. Medo, frustração, arrependimento e insegurança fazem parte do processo. Para Caprino, ignorar essas emoções pode ser um erro grave.

Ela recomenda práticas como:

Escrita reflexiva

Conversas abertas com mentores

Apoio de redes profissionais para dar vazão a esses sentimentos e manter a clareza nas decisões.

"Resiliência é também se permitir sentir, adaptar e evoluir com flexibilidade", aponta.

2. Reformular o problema fortalece a liderança

Um dos maiores diferenciais de líderes resilientes é a capacidade de reformular desafios como oportunidades. Estudos citados por Caprino mostram que esse tipo de mentalidade melhora a adaptação e impulsiona o bem-estar mental.

Perguntas estratégicas ajudam nesse processo, como:

O que essa situação revela sobre minhas habilidades e seu valor no mercado?

Que possibilidades estavam fora do meu radar e agora surgem como alternativas viáveis?

Quem pode ampliar minha visão e apontar novos caminhos?

3. Alinhamento com valores garante decisões assertivas

Em tempos instáveis, liderar exige intenção. Caprino sugere que líderes reflitam sobre o que realmente importa em sua trajetória profissional.

Essas reflexões orientam ações mais consistentes, ajudando o profissional a tomar decisões alinhadas com propósito e não apenas em resposta ao medo ou pressão externa.

4. Redes de inspiração ampliam o repertório

Em períodos de crise, fortalecer conexões com mentores, colegas e especialistas de outras áreas pode abrir portas e renovar perspectivas.

Mais do que criar conexões com outras pessoas, trata-se de acessar redes de apoio confiável e colaboração mútua. Organizações que promovem esse tipo de ambiente tendem a estimular mais inovação e engajamento.

