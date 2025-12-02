Quatro áreas promissoras para empreendedores focarem em 2026 e criarem negócios de alto impacto

Com a facilidade proporcionada por ferramentas de IA e plataformas de programação intuitiva, mais pessoas do que nunca estão transformando ideias em negócios. Só em 2024, mais de 5 milhões de empresas foram registradas nos Estados Unidos, um aumento de quase 50% desde 2019.

Mas em um cenário onde é cada vez mais fácil empreender, cresce também o desafio de criar soluções que realmente gerem impacto. Para quem deseja começar um negócio em 2026 e construir algo duradouro, essas quatro áreas estratégicas merecem atenção. As informações foram retiradas da Forbes.

1. Requalificação profissional em larga escala

A demissão em massa no setor de tecnologia em 2025 expôs um problema crescente de profissionais altamente qualificados que permanecem desempregados por longos períodos, enquanto setores essenciais, como os serviços técnicos especializados (eletricistas, encanadores, técnicos de refrigeração, etc.), enfrentam escassez de mão de obra.

Segundo estudo da Deloitte, até 2033 haverá 2 milhões de vagas não preenchidas nesse setor nos EUA.

Empreendedores atentos já estão enxergando oportunidades em negócios que facilitem a transição entre setores, como programas de pré-aprendizagem inclusivos, treinamentos técnicos via realidade virtual e plataformas de conexão com vagas para quem deseja mudar de carreira.

Oferecer suporte com infraestrutura, como transporte e creches, também pode ser o diferencial para criar soluções completas.

2. Segurança digital e verificação do real

Com deepfakes, clonagem de identidade e conteúdos gerados por IA cada vez mais realistas, a confiança nas informações online está em colapso. Empreendedores podem apostar em ferramentas de autenticação e rastreabilidade de conteúdo para garantir a integridade digital.

Soluções possíveis incluem aplicativos que exigem verificação presencial, bloqueiam uploads de mídias externas e só permitem vídeos e textos gerados diretamente na plataforma.

Empresas que se posicionarem como referência na verificação de autenticidade digital — mesmo em nichos específicos — terão alta relevância no mercado.

3. Fortalecimento de cadeias produtivas locais

A crise nas cadeias globais, agravada por instabilidades geopolíticas e novas políticas tarifárias, tem incentivado empresas a reestruturarem suas operações.

Em 2024, mais de 240 mil empregos industriais foram criados nos EUA devido ao movimento de "reshoring" (trazer de volta para o país de origem atividades produtivas que haviam sido terceirizadas ou transferidas para outros países).

Negócios que ofereçam alternativas para produção local, como micro fábricas, espaços de prototipagem comunitários e ferramentas de previsão baseadas em IA para antecipar rupturas na cadeia de suprimentos, terão papel central na resiliência econômica de regiões inteiras.

4. Parcerias produtivas entre humanos e IA

A colaboração entre humanos e inteligência artificial será um dos principais temas de negócios nos próximos anos. Segundo o Índice de IA da Universidade de Stanford, quase 80% das organizações já usam IA em alguma etapa dos seus processos. O desafio agora é fazer com que essa integração preserve o valor humano: criatividade, empatia, julgamento.

Startups que oferecem plataformas de aprendizado adaptativo, ferramentas criativas que amplificam o talento humano e sistemas de governança com suporte da IA poderão se destacar em um mercado em transformação.

