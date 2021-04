Quase metade dos trabalhadores britânicos já voltou aos escritórios

Trabalhadores do Reino Unido voltaram aos seus escritórios na semana passada em números nunca vistos desde o início da pandemia com a continuidade da vacinação e redução nas restrições.

Os níveis de ocupação de escritórios em todo o Reino Unido chegaram a 40% entre terça e quinta-feira da semana passada, atingindo 45% na quarta-feira, de acordo com dados da Metrikus. É o nível mais alto desde os 72% registrados em 12 de março de 2020, pouco antes de o governo pedir às pessoas que trabalhassem remotamente.

Os dados da Metrikus são baseados em sensores instalados em grandes edifícios de escritórios nas maiores cidades do Reino Unido, que rastreiam as entradas diárias.

Os novos números surgem no momento em que as empresas analisam quantas pessoas vão querer voltar ao escritório e como acomodar aqueles que o fazem enquanto empresas como PricewaterhouseCoopers e Standard Chartered dão início a iniciativas de trabalho flexível.

Hábitos de trabalho

“O crescimento constante do índice parece mostrar que o levantamento gradual das restrições aumentou lentamente o apetite de alguns trabalhadores para retornar ao escritório”, disse Michael Grant, diretor de operações da Metrikus. “Há uma grande oportunidade de aumentar os esforços para entendermos o impacto que a pandemia teve nos hábitos de trabalho”, ele disse.

Os empregadores terão de se adaptar às fortes preferências dos trabalhadores sobre os dias que preferem ir ao escritório, com as terças e quartas como as escolhas mais populares. Por outro lado, as empresas podem precisar implementar incentivos para os funcionários se deslocarem para o trabalho às sextas-feiras já que este é consistentemente o dia menos popular da semana, disse Grant.

Os dados da Metrikus confirmam essa preferência. Na semana passada, a frequência caiu para 32% na sexta-feira, queda de um quarto em relação à quinta-feira.

