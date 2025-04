Quanto um funcionário do Google ganha em um ano? Aqui está a resposta

Em 2024, um funcionário de nível médio do Google recebeu uma remuneração total de US$ 331.894 — cerca de R$ 1,7 milhão na cotação atual —, valor 5% superior ao registrado no ano anterior.

Os dados constam em um documento protocolado pela Alphabet, empresa controladora do Google, junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). As informações foram retiradas de Entrepreneur.

O maior salário entre as big techs

Esse número coloca o Google entre as big techs com maior valorização salarial para posições técnicas e gerenciais.

Para efeito de comparação, o salário médio dos funcionários da Meta no mesmo período foi de US$ 379 mil. A Nvidia, que também aparece com gastos expressivos em segurança executiva, investe pesadamente na retenção de talentos — especialmente aqueles ligados a áreas emergentes como inteligência artificial, aprendizado de máquina e segurança de dados.

Além da valorização dos quadros técnicos, o documento revela a remuneração de executivos como Sundar Pichai, CEO da Alphabet e do Google. Em 2024, Pichai recebeu US$ 10.725.043, um aumento de quase US$ 2 milhões em relação ao ano anterior. A maior parte desse montante foi classificada na categoria “outras remunerações”, que inclui segurança pessoal, plano de aposentadoria e uso de aeronaves ou veículos corporativos. Segundo a Alphabet, o investimento em proteção do executivo é "necessário e no melhor interesse da empresa e de seus acionistas".

25 May 2023, Berlin: Sundar Pichai, CEO of Google and Alphabet, attends a press event to announce Google as the new official partner of the Women's National Team at Google Berlin. Photo: Christoph Soeder/dpa (Photo by Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images) (Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images/Getty Images)

Uma corrida por talentos

Por trás desses altos salários e benefícios está a corrida global por talentos em tecnologia de ponta.

O avanço vertiginoso da inteligência artificial, sobretudo após a popularização de modelos generativos, aumentou a pressão por profissionais capazes de dominar sistemas de alta complexidade. Engenheiros de software, especialistas em machine learning, cientistas de dados e profissionais de segurança digital tornaram-se ativos estratégicos.

Para os profissionais em início ou transição de carreira, o recado do mercado é claro: investir em qualificação na área de inteligência artificial pode ser um divisor de águas.

Dominar linguagens de programação voltadas para IA, entender arquitetura de modelos, trabalhar com bancos de dados massivos e compreender a aplicação ética da tecnologia são requisitos que definem os novos líderes digitais. Afinal, empresas como Google, Meta e Nvidia não apenas disputam talentos no mercado, como também moldam a régua de remuneração do setor.

O futuro pertence a quem dominar a IA

