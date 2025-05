Quanto ganha um profissional de marketing? Veja lista com os cargos mais bem pagos do ano

A transformação digital e o foco em resultados continuam moldando o perfil dos profissionais mais bem pagos da área de marketing no Brasil.

De acordo com o Guia Salarial de Marketing 2025, publicado pelo portal Mundo do Marketing, cargos que unem liderança, visão estratégica e domínio de ferramentas digitais estão entre os mais valorizados pelas empresas.

Veja os cargos com os melhores salários

No topo da lista de remunerações está o cargo de diretor geral de marketing, que pode atingir um salário mensal de até R$ 85.120 em empresas de grande porte.

Ainda entre os cargos mais bem pagos estão os gerentes de marketing digital, com salários entre R$ 19.000 e R$ 33.100, dependendo da localização e do tamanho da organização.

Esse nível de remuneração reflete o peso estratégico do marketing na definição de posicionamento de marca, relacionamento com o cliente e geração de receita.

Outra função em evidência é a de especialista em transformação digital, com o salário de R$ 7.800. Profissional que lidera projetos de inovação e estruturação tecnológica com foco na experiência do consumidor.

Também ganham destaque os analistas de marketing digital, que no Rio de Janeiro chegam a receber até R$ 15.510 mensais.

Esse dado revela a valorização crescente de talentos capazes de atuar em canais de performance, gestão de dados e otimização de funis de conversão.

Como conquistar esses salários?

Para quem atua — ou deseja atuar — com branding, performance e posicionamento de mercado, o recado é claro: não basta criatividade. É preciso dominar ferramentas, entender métricas, saber liderar equipes multidisciplinares e conectar cada ação aos objetivos de negócio. O marketing deixou de ser apenas comunicação: tornou-se um motor de crescimento.

A disputa pelos melhores talentos está mais acirrada, e o profissional que deseja se destacar precisa reunir competências analíticas, domínio de plataformas digitais e visão estratégica. Em um mercado que valoriza performance e inovação, quem lidera essa transformação colhe, também, os melhores salários.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance



Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

