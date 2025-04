Quanto ganha um estagiário em 2025? Veja os 10 setores com os melhores pagamentos

A escolha de um estágio envolve mais do que experiência: cada vez mais, estudantes também consideram quanto irão receber pela dedicação fora da sala de aula. E em 2025, o valor da bolsa-auxílio pode variar bastante conforme o curso, a região do país e o setor da empresa contratante.

É o que mostra o Guia Bolsa-Auxílio de Estágio 2025, da Companhia de Estágios, divulgado com exclusividade à EXAME. O levantamento considera mais de 4 mil vagas geridas ao longo dos anos de 2024 e 2025, abrangendo empresas de pequeno, médio e grande porte.

“O jovem olha primeiro para aprendizado e desenvolvimento, mas a remuneração vem logo em seguida. Esse guia é um parâmetro importante tanto para quem contrata quanto para quem busca uma vaga”, afirma Tiago Mavichian, CEO da Companhia de Estágios.

Quem paga melhor - e quem paga menos

Entre os setores que mais valorizam os estagiários, o financeiro se destaca: empresas dessa área oferecem bolsas médias de R$2.926,07. Consultorias (R$2.850,38) e bancos de investimento (R$2.587,58) também figuram no topo, seguidos por empresas de tecnologia (R$2.392,00).

Na outra ponta estão setores como moda (R$1.400,00), metalurgia (R$1.609,52) e serviços (R$1.655,41), com remunerações mais baixas.

Abaixo, os setores com os maiores pagamentos:

Onde se paga mais?

A região Sudeste continua com a maior média do país, de R$2.074,05 — crescimento de 5,90% em relação a 2024. Mas o destaque está no Nordeste, que encostou na média do Sul com R$1.592,88, um crescimento anual de 4,6%.

Confira a média por região:

Sudeste : R$2.074,05

: R$2.074,05 Sul : R$1.599,69

: R$1.599,69 Nordeste : R$1.592,88

: R$1.592,88 Centro-Oeste : R$1.544,63

: R$1.544,63 Norte: R$1.461,53

Valorização ao longo da graduação

O levantamento também analisou a evolução dos valores pagos durante o curso. Enfermagem foi o destaque: o valor da bolsa-auxílio sobe 51% do início ao fim da graduação, de R$1.584,78 para R$2.384,78. Cursos como Direito, Engenharia Civil, Economia e Comunicação ainda atraem muitos estudantes, mas pagam menos que áreas técnicas e administrativas.

No ensino técnico, indústria e TI pagam melhor

Entre os estudantes do ensino técnico, os cursos voltados à indústria lideram:

Automação Industrial : R$1.425,40

: R$1.425,40 Meio Ambiente : R$1.400,00

: R$1.400,00 Mecatrônica : R$1.333,46

: R$1.333,46 Eletroeletrônica: R$1.456,83

Já os melhores valores por média geral são dos cursos de Informática (R$1.194,79), Enfermagem (R$1.190,53) e Logística (R$1.111,69).

Na outra ponta, áreas como Técnico em Farmácia (R$676,24), Secretariado (R$750,00) e Nutrição (R$950,00) apresentam os menores valores de bolsa, reforçando as desigualdades que impactam diretamente a permanência dos alunos no ensino técnico.

Uma ferramenta para empresas e estudantes

Para Mavichian, o levantamento ajuda empresas a manterem sua atratividade e competitividade. “Com os dados em mãos, elas podem ajustar suas ofertas e evitar a perda de talentos. Já os estudantes conseguem ter uma visão clara do mercado e negociar com mais consciência.”

📊 O Guia Bolsa-Auxílio de Estágio 2025 está disponível no site da Companhia de Estágios.