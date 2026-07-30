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Quando você usa esta frase, demonstra pouca inteligência emocional, segundo psicólogo

Para Adam Grant, dizer apenas uma frase de quatro palavras transfere responsabilidade e dificulta conversas produtivas

Homem quebra lápis: você tem inteligência emocional? (Andy Sotiriou/Thinkstock)

Homem quebra lápis: você tem inteligência emocional? (Andy Sotiriou/Thinkstock)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 30 de julho de 2026 às 15h56.

Uma crítica do gestor, a interrupção de um colega ou uma decisão tomada sem consulta pode provocar raiva, frustração e insegurança. O problema não está em sentir essas emoções, mas na forma como elas entram na conversa. 

Para o psicólogo organizacional Adam Grant, a frase “você me fez sentir” pode indicar dificuldade para assumir a própria reação emocional — e reduzir as chances de resolver o conflito.

A afirmação surgiu em uma conversa entre Grant e a psicóloga Susan David, especialista em agilidade emocional, no podcast ReThinking. O argumento não é que as atitudes dos outros sejam irrelevantes. Pessoas influenciam o que sentimos. 

A diferença está entre responsabilizá-las por seu comportamento e entregar a elas o controle sobre a própria resposta. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Por que ‘você me fez sentir’ trava a conversa

A expressão parece comunicar uma emoção, mas também carrega uma acusação. Ao dizer “você me fez sentir incapaz”, por exemplo, o profissional associa diretamente o próprio estado emocional à ação do interlocutor.

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Isso cria um impasse — a outra pessoa pode contestar a emoção, negar a intenção ou responder de forma defensiva. A discussão passa a girar em torno de quem tem razão, enquanto o comportamento que originou o desconforto fica em segundo plano.

Grant propõe deslocar a responsabilidade: em vez de atribuir ao outro o poder de produzir uma emoção, é mais útil identificar o que aconteceu e como aquilo foi interpretado.

Não se trata de aliviar quem agiu de forma inadequada. Quanto mais específico for o relato, maior a possibilidade de cobrar uma mudança concreta.

O que dizer no lugar

Trocar “você me fez sentir desrespeitado” por “eu me senti desrespeitado quando fui interrompido três vezes” altera a estrutura da conversa.

A primeira formulação transforma o outro na causa direta da emoção. A segunda reconhece o sentimento, apresenta o comportamento que contribuiu para ele e abre espaço para um pedido objetivo.

No trabalho, a mudança pode aparecer em frases como:

“Eu me senti inseguro quando o escopo mudou sem que o prazo fosse revisto.”

“Percebi que fiquei frustrado quando minha contribuição não apareceu na apresentação.”

“Fiquei preocupado com a forma como o feedback foi dado diante da equipe.”

Essas construções não tornam a conversa menos firme. Elas apenas separam três elementos que costumam se misturar durante um conflito: o que aconteceu, o que a pessoa sentiu e o que precisa mudar.

Nomear a emoção também muda a reação

Susan David propõe outro ajuste de linguagem. Em vez de dizer “estou com raiva”, a pessoa pode formular: “percebo que estou sentindo raiva”.

A diferença parece pequena, mas cria uma distância entre identidade e emoção. O profissional não “é” a raiva; ele observa uma reação que está acontecendo naquele momento.

Na conversa com Grant, David explica que reprimir emoções ou permanecer ruminando sobre elas são estratégias pouco eficazes. A supressão impede que a pessoa compreenda o que sente. A ruminação, por sua vez, pode consumi-la a ponto de reduzir sua capacidade de responder ao contexto.

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Observar a emoção sem se confundir com ela cria espaço para uma escolha: responder imediatamente, pedir uma pausa, fazer uma pergunta ou retomar a conversa depois.

Inteligência emocional não é aceitar qualquer comportamento

A ideia de assumir responsabilidade pela própria reação pode ser mal interpretada como uma obrigação de suportar ambientes hostis, humilhações ou relações abusivas.

Grant faz uma ressalva explícita: seu argumento se refere a interações cotidianas em vínculos saudáveis, incluindo amizades, relações profissionais e afetivas. Não é uma orientação para retirar a responsabilidade de quem pratica abuso, manipulação ou violência.

Mesmo em relações profissionais comuns, responsabilidade emocional não significa silêncio. Um comportamento inadequado precisa ser descrito e contestado.

A diferença está no foco. Em vez de exigir que alguém responda por uma emoção que não controla, o profissional pede que responda por uma ação observável: uma interrupção, uma exposição indevida, uma mudança não comunicada ou um comentário ofensivo.

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