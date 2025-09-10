Carreira

"Quando você se torna líder, o sucesso tem mais a ver com o crescimento dos outros”, diz executivo

Ex-presidente responsável por reinventar a General Electric foi considerado o maior CEO do século XX; veja como se tornar um líder mais completo e de alta performance

Jack Welch, ex-presidente da GE: “O presidente de uma companhia precisa ser capaz de se adaptare de inspirar os funcionários. E precisa ser alguém paranoico” | Chris Goodney/Bloomberg/Getty Images /

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12h24.

Jack Welch era o tipo de líder que enxergava o potencial onde muitos viam limites. Quando assumiu a General Electric, em 1981, trouxe uma visão ousada: transformar a gigante industrial em uma referência mundial de inovação e excelência. Ele simplificou processos, encorajou a criatividade e cultivou uma cultura de alto desempenho.

Sob sua liderança, o valor da GE saltou de US$ 12 bilhões para mais de US$ 400 bilhões, um feito que consolidou seu nome como um dos maiores líderes corporativos da história. Mesmo após sua morte, em 2020, o legado de Jack Welch continua a inspirar gerações de profissionais em busca de liderança visionária e transformadora.

"Antes de você ser um líder, o sucesso tem tudo a ver com crescer a si mesmo. Quando você se torna um líder, o sucesso tem mais a ver com o crescimento dos outros"Jack Welch, ex-CEO da General Eletric

Para o executivo, liderar não era apenas sobre alcançar resultados, mas também sobre criar um ambiente onde as pessoas cresçam, evoluam e se sintam parte de algo maior. 

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança e gestão (com certificado!). Inscreva-se aqui.

Esse equilíbrio entre gestão eficaz e liderança inspiradora é o que diferencia profissionais que comandam equipes daqueles que realmente as lideram.  Mas como se tornar esse tipo de líder? Desenvolver habilidades de liderança e gestão é um processo contínuo e que exige dedicação. 

Veja, a seguir, cinco dicas práticas para se destacar como um gestor de alta performance.

5 atitudes para ser um bom líder

Construa confiança na sua equipe

Liderança começa com relacionamentos. Para conquistar o respeito e a motivação da sua equipe, é essencial criar um ambiente de confiança. Seja transparente em suas comunicações, cumpra suas promessas e esteja disponível para ouvir e apoiar. Quando as pessoas confiam no líder, estão mais dispostas a se comprometer e dar o seu melhor.

Inspire pelo exemplo

Grandes líderes são aqueles que mostram – e não apenas dizem. Seja o primeiro a demonstrar comprometimento, ética e resiliência diante dos desafios. Quando você lidera pelo exemplo, sua equipe tende a seguir seus passos com entusiasmo e confiança.

Desenvolva a habilidade de ouvir ativamente

Ouvir é uma das competências mais subestimadas, mas também uma das mais poderosas. Um bom gestor escuta as preocupações, ideias e sugestões de sua equipe, demonstrando respeito e abertura. Isso não só fortalece o engajamento, mas também traz insights valiosos para a tomada de decisões.

Incentive o desenvolvimento contínuo

Um líder não apenas gerencia tarefas, mas também investe no crescimento de sua equipe. Ofereça feedbacks construtivos, oportunidades de aprendizado e desafios que ajudem cada membro a expandir suas habilidades. Quando você ajuda sua equipe a crescer, o sucesso coletivo também se expande.

Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

Saiba equilibrar empatia e resultados

Liderar não significa abrir mão de metas e objetivos. Pelo contrário, um bom líder sabe combinar a empatia com a busca por resultados. Isso significa entender as necessidades individuais e criar estratégias que equilibrem as demandas do negócio com o bem-estar do time.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

  • Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?
  • O que todo líder de alta performance precisa dominar?
  • Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?
  • Como ser um gestor a nível internacional?
  • E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. 

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

