Quando manter um funcionário brilhante custa mais do que vale: o perigo do talento tóxico

Annoyed, attitude and business woman in office, roll eyes at gender inequality, prejudice and unfair workplace. Sexism, discrimination and frustrated black woman in boardroom after business meeting (PeopleImages/Getty Images)
Assistente de SEO
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18h34.
Ter um profissional de alto desempenho é o sonho de qualquer empresa, até que ele começa a minar o clima do time.
Cada vez mais líderes se perguntam se vale a pena manter alguém que entrega excelentes resultados, mas desrespeita colegas, causa atritos e abala a confiança interna. As informações foram retiradas do site The People’s Board.
O termo define funcionários altamente competentes e orientados a resultados, mas que falham em colaboração, empatia e conduta profissional. Eles podem impulsionar o desempenho no curto prazo, porém comprometem a moral, a confiança e os valores da empresa.
Para evitar esse desequilíbrio, é essencial que a liderança alinhe desempenho e comportamento, garantindo que os grandes talentos também reforcem a cultura e os valores da organização.
Apesar dos danos, muitas companhias resistem em demitir sua “estrela tóxica”. Três fatores explicam essa dificuldade:
Reter um profissional problemático desgasta a equipe, derruba o engajamento e abala a credibilidade da liderança. Quando a empresa tolera condutas inadequadas, transmite a mensagem de que os resultados importam mais do que o respeito e o trabalho em equipe. Isso gera um efeito dominó de desmotivação, perda de talentos e enfraquecimento da cultura corporativa.
Antes de tomar uma decisão drástica, é possível tentar intervenções construtivas:
