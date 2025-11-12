Quando manter um funcionário brilhante custa mais do que vale: o perigo do talento tóxico

Ter um profissional de alto desempenho é o sonho de qualquer empresa, até que ele começa a minar o clima do time.

Cada vez mais líderes se perguntam se vale a pena manter alguém que entrega excelentes resultados, mas desrespeita colegas, causa atritos e abala a confiança interna. As informações foram retiradas do site The People’s Board.

O lado oculto dos grandes talentos

O termo define funcionários altamente competentes e orientados a resultados, mas que falham em colaboração, empatia e conduta profissional. Eles podem impulsionar o desempenho no curto prazo, porém comprometem a moral, a confiança e os valores da empresa.

Para evitar esse desequilíbrio, é essencial que a liderança alinhe desempenho e comportamento, garantindo que os grandes talentos também reforcem a cultura e os valores da organização.

Por que as empresas mantêm esse tipo de funcionário

Apesar dos danos, muitas companhias resistem em demitir sua “estrela tóxica”. Três fatores explicam essa dificuldade:

A armadilha dos números : o desempenho de curto prazo costuma pesar mais que o comportamento.

A ilusão do funcionário indispensável : líderes temem perder resultados e conhecimento.

O viés da liderança : alguns “tóxicos” tratam bem os superiores, mas prejudicam colegas e subordinados.

Os riscos de ignorar o comportamento

Reter um profissional problemático desgasta a equipe, derruba o engajamento e abala a credibilidade da liderança. Quando a empresa tolera condutas inadequadas, transmite a mensagem de que os resultados importam mais do que o respeito e o trabalho em equipe. Isso gera um efeito dominó de desmotivação, perda de talentos e enfraquecimento da cultura corporativa.

Como agir antes de demitir

Antes de tomar uma decisão drástica, é possível tentar intervenções construtivas:

Definir expectativas claras e estabelecer prazos para mudanças comportamentais.

Oferecer coaching direcionado , com orientações sobre conduta e colaboração.

Realocar funções ou projetos , quando o problema estiver ligado à dinâmica de um time específico.

Promover conversas francas , equilibrando reconhecimento com cobrança.

