Carreira

Quando a pressa prejudica: você está caindo em uma armadilha de liderança sem saber?

Como decisões imediatistas criam problemas duradouros na equipe

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18h13.

Liderar olhando apenas para o que está na frente parece prático, mas abre portas para consequências que surgem semanas ou meses depois.

O pensamento de curto prazo leva a decisões rápidas, porém superficiais, e prolonga problemas que poderiam ter sido resolvidos cedo. As informações foram retiradas do site Thoughtful Leader.

Quando ignorar o problema vira parte do problema

Deixar de lidar com desempenho ruim e comportamentos inadequados parece mais simples no dia a dia, mas desgasta o líder no longo prazo.

Situações pequenas viram falhas grandes, enfraquecem a credibilidade e reduzem a motivação da equipe. Quando o time percebe que não há consequências, passa a questionar por que deveria continuar se dedicando.

Aceitar demandas demais cria futuros colapsos

Dizer “sim” a tudo pode parecer colaboração, mas resulta em sobrecarga, frustração e risco de burnout.

Ao aceitar prazos impossíveis ou assumir trabalho que nem deveria ser seu, o líder estabelece um precedente difícil de reverter. Com o tempo, vira o “alvo fácil” para demandas injustas e expectativas irreais.

Como escapar da armadilha do curto prazo

Refletir antes de agir evita decisões apressadas. Perguntas como “isso prejudica minha credibilidade?”, “afeta o bem-estar da equipe?” e “estou criando um padrão difícil de desfazer?” ajudam a frear escolhas imediatistas. Esse olhar mais amplo impede que problemas cresçam silenciosamente.

O pensamento de curto prazo não nasce por má intenção, mas por pressão, urgência e receio de conflito. Ainda assim, ele corrói resultados de forma constante.

Líderes eficazes equilibram o que precisa ser feito agora com o que deve ser preservado para depois, protegendo confiança, reputação e desempenho coletivo ao longo do tempo.

