Quando a busca por alta performance vira armadilha: os 8 sinais do autoaperfeiçoamento tóxico

(Hero Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 13h51.
Quem está no início da carreira ou buscando acelerar o crescimento profissional conhece bem a pressão por resultados, ser mais produtivo, mais organizado e mais estratégico.
O discurso do “seja sua melhor versão” domina redes sociais, cursos, podcasts e até reuniões de feedback. Mas, em meio a tanta autoexigência, é possível que a busca por performance vire uma armadilha emocional e física.
A jornalista Jessica Stillman destaca um alerta crescente entre especialistas em saúde mental e comportamento, trazendo que o autoaperfeiçoamento pode se tornar tóxico e afetar diretamente sua saúde, sua motivação e sua carreira. As informações foram retiradas de Inc.
Disciplina é importante. Mas se sua autocrítica virou autopunição, algo está errado. Autoconhecimento sem autocompaixão é crueldade.
Se tirar uma folga ou dormir 8 horas te faz sentir improdutivo, você já entrou no território da culpa performática.
Amizades, família ou tempo com parceiros deixaram de ser prioridade? Alta performance não deve isolar. Relacionamentos são combustíveis do sucesso.
Sua autoestima oscila de acordo com o quanto você entrega? Cuidado, seu valor vai além do seu checklist.
Se você só considera válido o esforço que resulta em grandes marcos visíveis, está ignorando a potência da constância.
O que era prazeroso virou obrigação? A vida virou planilha? Então sua performance perdeu o que deveria torná-la sustentável: energia e significado.
Se “li 20 livros” vira “deveria ter lido 30”, ou “consegui a promoção” vira “e agora, o que mais?”, está claro: nada é suficiente.
Cursos, hábitos, novos sistemas: você sempre começa, mas não sustenta nada? Talvez o que esteja faltando não seja disciplina, mas pausa para refletir.
O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.
O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.
Tudo o que você ganha ao se inscrever: