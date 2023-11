Qual o segredo para ser feliz no ambiente de trabalho? Estudo diz que são as práticas ESG; entenda

Encontrar satisfação nas escolhas profissionais costuma ser um desafio. O equilíbrio entre paixão, propósito e estabilidade financeira nem sempre é fácil de alcançar – e muitos profissionais buscam por isso ao longo de suas carreiras.

No entanto, de acordo com dados da startup Humanizadas, há uma ligação entre as práticas ESG e a felicidade dos funcionários. Segundo o estudo, 85% dos colaboradores de empresas que adotam práticas sustentáveis afirmam estar satisfeitos com seus empregos e recomendam suas organizações.

Os dados chamam atenção especialmente quando comparados aos números gerais do mercado: apenas 40% dos profissionais estão realizados em suas posições de trabalho, de acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn globalmente.

Conclusões como essas mostram o poder do ESG não apenas como ferramenta para trazer sucesso financeiro e credibilidade aos negócios, mas também como mecanismo para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho e aumentar a retenção de talentos.

Como o ESG pode deixar profissionais mais satisfeitos?

Adotar uma abordagem centrada em ESG, além de demonstrar um compromisso com questões ambientais, sociais e de governança, atende às preocupações de boa parte dos funcionários sobre a ética e a responsabilidade corporativa. E isso torna o ambiente de trabalho mais saudável e alinhado com valores pessoais de cada colaborador.

Para ter ideia, a pesquisa da Humanizadas sugere que, ao se esforçarem para criar uma cultura empresarial baseada em práticas socioambientais, as organizações não estão apenas investindo em seu próprio sucesso, mas também no bem-estar e na satisfação dos seus funcionários.

Essas descobertas destacam a importância de considerar não apenas o impacto financeiro, mas também o impacto social e ambiental das práticas de ESG. É uma evidência clara de que adotar políticas sustentáveis pode tornar as empresas um local onde os colaboradores se sentem valorizados e satisfeitos.

Como aplicar o ESG na sua empresa?

De olho nos empresários e executivos que desejam aprender como aplicar o ESG em suas empresas, a EXAME desenvolveu a série “ESG para Negócios”.

Com o objetivo de mostrar o caminho para elevar os resultados da sua empresa implantando as diretrizes de ESG, o treinamento acontece de forma online e gratuita entre 04 e 12 de dezembro. É uma excelente oportunidade para profissionais de diferentes setores ganharem sólidos conhecimentos e habilidades em ESG.

A aula será apresentada pela diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, que possui 20 anos de experiência no mercado financeiro. Desde que assumiu a cadeira de diretora, trabalha ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda sustentável.

