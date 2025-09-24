Carreira

Qual o segredo dos discursos de Obama? Ex-redator da Casa Branca ensina a regra 50/25/25

O método 50/25/25 mostra como líderes de qualquer área podem transformar discursos em ferramentas estratégicas de influência e crescimento

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama (Scott Olson/Getty Images)

Guilherme Santiago
Content Writer

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 13h50.

Barack Obama nem sempre foi o grande orador que o mundo conheceu em sua presidência. Antes dos aplausos em estádios lotados, ele enfrentou o nervosismo, o esquecimento e a insegurança de quem tenta e falha ao se comunicar.

Com apenas 24 anos, ainda atuando como líder comunitário, Obama tentou apresentar um projeto para um grupo de filantropos. Improvisou. Não preparou anotações, vestia-se de forma despojada e travou. “Comecei a congelar. Perdi a linha de raciocínio. Estava péssimo”, relembrou anos depois.

Esse episódio é contado por Terry Szuplat, ex-redator de discursos da Casa Branca. O autor, que trabalhou ao lado de Obama e hoje treina CEOs no mundo corporativo, compartilhou para a Inc Magazine uma fórmula simples e eficaz para escrever grandes discursos: a regra 50/25/25.

O que é a regra 50/25/25?

Segundo Szuplat, todo discurso, seja para uma multidão ou uma pequena equipe, deve ser construído com base na seguinte divisão:

  • 50% do tempo: pesquisa, organização e estruturação da mensagem;

  • 25% do tempo: escrita do texto;

  • 25% do tempo: edição e prática da apresentação.

Não importa se você tem um mês ou apenas algumas horas para se preparar. A proporção permanece. Porque, de acordo com ele, o ponto central não é o tempo disponível, mas a clareza sobre o que será dito e por quê.

A regra é, na prática, uma ferramenta para forçar quem vai falar a se aprofundar na essência da mensagem, antes mesmo de escrever a primeira linha.

O papel da oratória na carreira de líderes

Comunicar bem é uma competência de liderança, não um bônus. CEOs, gestores, executivos e até analistas em ascensão precisam dominar a arte de apresentar ideias de forma clara, estratégica e inspiradora.

Saber estruturar uma fala, guiar uma narrativa e tocar a audiência pode ser o diferencial entre inspirar um time e deixá-lo perdido, entre convencer um investidor ou desperdiçar uma oportunidade.

“Se você tem que fazer uma apresentação em uma semana ou em três meses, reúna-se com você mesmo — ou com sua equipe — e pergunte: o que estou tentando alcançar? Qual é a minha missão?”, recomenda Szuplat em entrevista ao podcast da Harvard Business Review.

