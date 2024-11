Quais pequenos detalhes podem custar um novo emprego? Especialistas respondem

Julia Toothacre e Jerry Lee, da empresa de consultoria de carreira Wonsulting, falaram com o Business Insider sobre os pequenos detalhes que podem custar uma oferta de emprego.

Confira quais sãos principais deles na visão dos especialistas:

Apenas tentar impressionar o chefe

Para entrevistas presenciais, Lee e Toothacre concordaram que "a entrevista começa antes de você entrar na sala". Eles disseram que os candidatos devem tentar impressionar todos que encontrarem na empresa, não apenas o gerente de contratação ou o chefe.

Lee, que trabalhou anteriormente no Google, disse que normalmente sorria para a recepcionista e conversava um pouco antes de cada entrevista.

Sentar antes que o entrevistador se sente

Depois de entrar na sala, Lee disse que é sempre uma boa ideia esperar para se sentar. "O entrevistador se senta primeiro, e então você se senta, ou eles começam a se sentar, e então você se senta", disse Lee. Isso é uma boa educação e garante que vocês dois não tentem sentar no mesmo lugar, o que pode desequilibrá-lo no início da entrevista, especialmente se você já estiver nervoso.

"Boas maneiras são muito importantes, e é uma coisa pequena. Não vai doer."

Usar seu telefone para fazer anotações

Toothacre disse que é bom ter um bloco de papel e uma caneta com você para fazer anotações ou resolver as coisas durante a entrevista. "Se você não tem nada, isso é um sinal para eles de que você não está necessariamente levando a entrevista a sério."

Nesse contexto, fazer seu trabalho ou fazer anotações no seu telefone pode ser visto como trapaça. Se você realmente tiver que usar tecnologia, Toothacre sugere usar um iPad em vez de um telefone.

Chegar muito cedo

Chegar mais cedo do que 10-15 minutos antes do seu horário programado pode passar uma imagem ruim contra você.

"Chegar muito cedo pode até mesmo incomodar a equipe, especialmente se eles escalonaram as entrevistas de propósito", disse Lee. Toothacre acrescentou que a janela de 10-15 minutos não deve incluir o tempo gasto para passar pela segurança ou encontrar a sala certa.

"Se você tiver requisitos de acessibilidade, certifique-se de comunicar com seu recrutador com antecedência sobre os pontos de acesso do prédio para não perder tempo".

Excesso de perfume

Você definitivamente quer ter um bom cheiro ao se encontrar com possíveis empregadores pessoalmente, mas um perfume forte pode ser um desestímulo.

"O perfume é uma linha muito tênue", disse Toothacre. "Não borrife qualquer coisa assim antes de entrar, porque provavelmente não vai se dissipar rápido o suficiente, e você não sabe quem pode ter alergia."

Toothacre aconselhou encontrar um aroma sutil ou aplicá-lo uma hora antes da entrevista para que ainda haja um toque dele, mas não o suficiente para sobrecarregar alguém em um espaço fechado.