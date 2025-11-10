Quais IAs as empresas menos usam e o que isso revela sobre o futuro da tecnologia

A inteligência artificial virou pauta dentro das empresas, mas nem todas as ferramentas de IA emplacaram. Um levantamento com 801 executivos de grandes empresas dos EUA revela quais soluções ainda enfrentam resistência ou pouca adoção. As informações foram retiradas de Business Insider.

Segundo os dados, quase 75% das empresas já obtêm retorno positivo com projetos de IA, o que indica que o uso dessas tecnologias deve continuar crescendo.

Mas o destaque do relatório também está nos bastidores: há ferramentas promissoras que ainda não conquistaram espaço, e isso representa tanto um sinal de alerta quanto uma possível oportunidade para quem quer se especializar antes da virada do mercado.

Confira as IAs menos utilizadas no ambiente corporativo:

1. DeepSeek

A ferramenta é usada por apenas 18% das empresas. Mais grave: 35% dos entrevistados afirmaram que não pretendem adotá-la.

O dado mostra uma rejeição e levanta dúvidas sobre sua utilidade ou posicionamento estratégico no ambiente corporativo.

2. Chatbots personalizados

Apesar da personalização ser uma das grandes promessas da IA, só 19% das empresas estão usando chatbots criados sob medida.

A implementação técnica e os custos podem ser os principais entraves.

3. Perplexity

Com 20% de uso, a plataforma ainda está longe dos holofotes. Embora tenha avançado em funcionalidades, não atingiu adoção relevante entre grandes corporações.

4. Amazon Q

A ferramenta da Amazon aparece com 24% de adesão. Ainda restrita a contextos mais técnicos, não se espalhou como ferramenta de uso geral, ao contrário do Copilot e do ChatGPT.

5. Claude (Anthropic)

Apesar da alta expectativa em torno da startup, apenas 26% das empresas usam Claude. O número surpreende, já que a Anthropic é considerada uma das concorrentes diretas da OpenAI.

O que esse ranking mostra?

A pesquisa escancara uma realidade: nem toda IA viraliza entre as empresas e o mercado está de olho em soluções que entreguem resultado rápido e integração fácil.

Para os profissionais, isso reforça um ponto importante: entender as limitações e o estágio de maturidade de cada ferramenta pode ser um diferencial estratégico na carreira.

Quem souber mapear essas lacunas e aplicar IA com inteligência (e não apenas por modismo) tende a sair na frente.

