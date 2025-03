Publicado o edital do Concurso MPF Procurador com salário de R$ 39,7 mil. Veja como se preparar

O Ministério Público Federal (MPF) publicou o edital do novo concurso para o cargo de Procurador da República. Ao todo, estão sendo ofertadas 58 vagas, com remuneração inicial de R$ 39 mil, além de diversos benefícios.

Para concorrer, é necessário possuir nível superior em Direito.

Para participar, também é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, fixada no valor de R$ 250,00 até a data limite de pagamento. O edital estabelece também algumas condições para os candidatos que desejam solicitar a isenção deste valor.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do Concurso MPF Procurador deverão realizar a sua candidatura até o dia 22 de abril de 2025 pelo site do MPF.

Dicas do professor para a prova

A data definida para a aplicação da prova objetiva, que é a primeira etapa avaliativa escrita do Concurso MPF, é 26 de junho.

Para ajudar na preparação, prof. Fernando Oliveira, do Gran Concursos, destaca pontos estratégicos de estudo com base no perfil da banca e da instituição.

"O perfil institucional é muito importante para o aluno saber o que vai ser cobrado. Qual é a 'cara' da instituição? Direitos Humanos, por exemplo, será uma disciplina relevante, sobretudo para refletir sobre as garantias processuais positivas e a forma como o Estado conduz sua atuação penal.

Em Direito Econômico, é importante entender como o MPF atua junto ao CADE, diz o professor. “Sem dúvidas, pela presença do Dr. Paulo Gonet na banca, podemos esperar uma prova forte em Direito Constitucional. Atenção ao perfil do MPF e ao aprofundamento em Constitucional”, afirma.

Para o prof. Vladimir Aras, do Gran Concursos, reforça outro nome, além do Dr. Paulo Gonet.

"O MPF tem uma banca própria, então é essencial conhecer seus membros. Um exemplo é o professor e ex-membro do MPF Eugênio Pacelli, referência em Processo Penal”, afirma. “Ler textos atuais desses especialistas é fundamental para que o candidato se familiarize com o perfil da prova e com os temas que devem ser priorizados na preparação."