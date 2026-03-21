Psicólogo, piloto de avião e CEO: as 9 lições de liderança do presidente da Pague Menos

Antes de assumir o comando da Pague Menos, Jonas Marques seguiu uma trajetória pouco convencional para um executivo do varejo farmacêutico. Formado em psicologia, começou a carreira atendendo pacientes em consultório e chegou a trabalhar com crianças no espectro autista. Ao longo da vida, também realizou um antigo sonho de infância: tornar-se piloto de avião.

Décadas depois, essa combinação improvável de experiências acabou moldando o estilo de liderança que ele aplica hoje à frente da rede de farmácias, uma das maiores do país. A companhia encerrou 2025 com R$ 16 bilhões em faturamento e segue em expansão.

Em entrevista ao podcast "De Frente com CEO", da EXAME, Marques conta como decidiu migrar da psicologia para o mundo corporativo, e quais aprendizados carrega dessa trajetória.

A mudança começou ainda nos primeiros anos de consultório.

“Muitos pacientes chegavam com problemas diferentes, mas a causa raiz era a mesma: a diferença entre a vida que a pessoa tem e a vida que ela gostaria de ter,” diz Marques que passou por diferentes empresas até chegar na Pague Menos.

Grande parte dessas frustrações, segundo ele, estava relacionada ao ambiente de trabalho.

“As pessoas falavam muito da empresa como um lugar de sofrimento, de chefe tóxico, onde não podiam ser elas mesmas,” afirma Marques.

Foi nesse momento que ele percebeu uma oportunidade: levar a visão da psicologia para dentro das organizações.

“Se tanta gente reclama da empresa, quem sabe um psicólogo não pode ajudar a transformar esse ambiente?”, diz o executivo.

A partir dessa reflexão, ele iniciou uma carreira corporativa que passaria por multinacionais como Roche e Bayer antes de chegar ao comando da Pague Menos.

Na conversa com a EXAME, o executivo compartilha algumas das principais lições que acumulou ao longo dessa jornada.

Carreira é construída a partir de repertório

Para Jonas, uma carreira sólida não depende apenas de formação técnica, mas de experiências diversas.

“Carreira é sobre vida. E vida é sobre repertório,” afirma.

Segundo ele, conhecer áreas diferentes amplia a capacidade de resolver problemas e tomar decisões.

“O nível de percepção tem a ver com o nível de informação. Se você não conhece, você não percebe,” diz.

Mudar o ângulo pode mudar a solução

A curiosidade sempre foi um motor da sua trajetória. Ainda adolescente, aos 15 anos, ele abriu uma pequena produtora de vídeo com um amigo depois de convencer os pais a comprar uma câmera.

A experiência o ensinou a olhar para desafios sob diferentes perspectivas.

“Às vezes o problema é o mesmo, mas quando você muda o ângulo, muda também a solução,” diz o CEO.

Escuta é uma ferramenta poderosa de liderança

A formação em psicologia influenciou diretamente seu estilo de gestão. Para Jonas, ouvir as pessoas com atenção é uma das habilidades mais importantes de um líder.

“A escuta é terapêutica.”

Segundo ele, quando funcionários encontram um ambiente em que podem se expressar sem julgamento, o engajamento aumenta.

“Quando você oferece escuta e encontra um ambiente que resolve as dores, a pessoa se motiva e muda a empresa junto com você,” afirma.

O maior desafio da liderança é gente

Mesmo em uma empresa que movimenta bilhões de reais, Jonas resume o principal desafio da gestão em uma palavra.

“O maior desafio é gente, gente, gente", diz o CEO. “Temos que contratar pessoas melhores do que a gente.”

Para ele, resultados financeiros são consequência direta da qualidade das equipes.

“Você precisa ter o melhor time, treinado e motivado,” afirma. “Deixa eu conhecer o teu time para ver se o teu time te representa”, diz.

Líder precisa ser coerente entre discurso e prática

Outro ponto que ele destaca é a importância da autenticidade no comando das organizações.

“Eu não vejo muitos líderes no topo da pirâmide caminhando sobre suas palavras.”

Segundo Jonas, colaboradores observam constantemente se os comportamentos da liderança estão alinhados ao discurso.

“É muito fácil o que eu digo e não fácil o que eu faço.”

Autoestima pode limitar a carreira

Depois de trabalhar em diferentes países — incluindo Itália, Austrália e Espanha — o executivo percebeu que muitos profissionais enfrentam o mesmo obstáculo.

“O maior limitador de crescimento de vida e de carreira é a autoestima.”

Segundo ele, muitas pessoas deixam de avançar profissionalmente por não reconhecerem suas próprias competências.

“Só de trabalhar essa autoestima e fazer a pessoa enxergar o poder que ela tem, a vida dela muda.”

Carreira internacional muda sua forma de liderar

Ao longo da carreira, Marques viveu experiências internacionais importantes. Ele morou cinco anos na Itália, três anos na Austrália e também trabalhou frequentemente na Espanha.

Para o executivo, a experiência internacional ensina uma lição importante: não existe modelo único de gestão.

“Quando você vai para outro país, acha que pode aplicar as mesmas regras de liderança. Isso não funciona.”

Segundo ele, entender a cultura local é fundamental para liderar bem.

“Não é sobre idioma, é sobre cultura.”

O maior ativo da vida é o tempo

Além da carreira, Jonas também reforça a importância de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Ele conta que mudou sua relação com o trabalho depois de um comentário da filha.

“Um dia ela me perguntou: ‘pai, o senhor está aqui?’.”

A pergunta fez com que ele percebesse que estava fisicamente presente, mas mentalmente distante.

Desde então, ele passou a valorizar mais a atenção plena.

“O maior bem que a gente tem é o tempo de vida.”

Para o CEO, essa consciência é essencial não apenas para a vida pessoal, mas também para a liderança.

“No fim das contas, não é sobre a gente. É sempre sobre o outro.”

Queira trabalhar no presencial

Marques defende que jovens devem buscar trabalhar presencialmente, porque o aprendizado acontece na convivência.

“Você trabalha de casa, mas não cresce de casa.”

Para o executivo, liderança e relacionamento profissional são aprendidos no contato direto.

“Queira o trabalho físico. Queira olho no olho. Aprenda, lidere”, afirma. “De casa você não aprende isso. Isso é relacionamento humano.”