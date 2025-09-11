‘Prompt Masters’: saiba quem são os profissionais que ganham dinheiro só com os comandos da IA

Tecnologia: país vive déficit de profissionais (Lesia_G/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14h44.
Até pouco tempo atrás, parecia improvável que alguém pudesse ganhar a vida apenas escrevendo frases bem estruturadas para uma máquina. Mas a revolução da inteligência artificial mudou esse jogo.
Hoje, uma nova geração de profissionais está emergindo: os chamados Prompt Masters. Eles não criam códigos, não gerenciam equipes e, em muitos casos, nem vêm da área de tecnologia. O que eles têm em comum? Sabem dar comandos poderosos à IA — e com isso, geram valor.
Um Prompt Master é alguém que sabe extrair o melhor de ferramentas como ChatGPT, Gemini ou Midjourney. Isso significa:
Criar conteúdos originais com qualidade profissional
Propor ideias de produto, campanhas e soluções com apoio da IA
Montar apresentações, resumos, planos de ação em minutos
Automatizar tarefas criativas, operacionais e estratégicas
Ajudar outras pessoas a usarem a IA de forma mais eficaz
Em vez de digitar comandos aleatórios, esses profissionais constroem diálogos inteligentes com a IA, guiando a máquina como se fosse um assistente de altíssimo nível.
Já existem cases de profissionais autônomos cobrando entre R$ 500 a R$ 5.000 por projetos simples de prompt design, dependendo da complexidade e aplicação.
Consultores, redatores, designers e estrategistas estão adicionando esse serviço ao portfólio. E empresas estão abrindo vagas com nomes como:
Prompt Engineer
AI Conversation Designer
Especialista em Comandos de IA
Em um mercado ainda em formação, quem chega primeiro tem mais chance de se posicionar como referência.
A maior vantagem dessa nova profissão é o baixo custo de entrada. Você não precisa de software caro ou anos de experiência. Precisa aprender a pensar de forma estruturada, criativa e orientada por objetivos.
É quase como se a IA amplificasse o seu raciocínio. Se você sabe o que quer, ela ajuda a construir. Se você ainda está tateando, ela te mostra caminhos. Essa lógica vale para qualquer área: marketing, RH, educação, finanças, saúde, produção de conteúdo, vendas, logística…
A IA está cada vez mais presente nas rotinas profissionais — e as empresas já entenderam que não basta apenas ter a tecnologia. É preciso gente que saiba conversar com ela. Quem domina prompts se torna:
Mais produtivo
Mais estratégico
Mais criativo
Mais valioso para o time
E mais preparado para um mundo onde a habilidade de trabalhar com máquinas será tão essencial quanto saber usar o e-mail um dia foi.
