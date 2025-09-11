Carreira

‘Prompt Masters’: saiba quem são os profissionais que ganham dinheiro só com os comandos da IA

Uma nova profissão está surgindo — e ela não exige anos de experiência. Basta saber conversar com a inteligência artificial com estratégia, clareza e criatividade.

Tecnologia: país vive déficit de profissionais (Lesia_G/Getty Images)

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14h40.

Até pouco tempo atrás, parecia improvável que alguém pudesse ganhar a vida apenas escrevendo frases bem estruturadas para uma máquina. Mas a revolução da inteligência artificial mudou esse jogo.

Hoje, uma nova geração de profissionais está emergindo: os chamados Prompt Masters. Eles não criam códigos, não gerenciam equipes e, em muitos casos, nem vêm da área de tecnologia. O que eles têm em comum? Sabem dar comandos poderosos à IA — e com isso, geram valor.

O que faz um Prompt Master, na prática?

Um Prompt Master é alguém que sabe extrair o melhor de ferramentas como ChatGPT, Gemini ou Midjourney. Isso significa:

  • Criar conteúdos originais com qualidade profissional

  • Propor ideias de produto, campanhas e soluções com apoio da IA

  • Montar apresentações, resumos, planos de ação em minutos

  • Automatizar tarefas criativas, operacionais e estratégicas

  • Ajudar outras pessoas a usarem a IA de forma mais eficaz

Em vez de digitar comandos aleatórios, esses profissionais constroem diálogos inteligentes com a IA, guiando a máquina como se fosse um assistente de altíssimo nível.

Quanto ganha quem domina essa habilidade?

Já existem cases de profissionais autônomos cobrando entre R$ 500 a R$ 5.000 por projetos simples de prompt design, dependendo da complexidade e aplicação.

Consultores, redatores, designers e estrategistas estão adicionando esse serviço ao portfólio. E empresas estão abrindo vagas com nomes como:

  • Prompt Engineer

  • AI Conversation Designer

  • Especialista em Comandos de IA

Em um mercado ainda em formação, quem chega primeiro tem mais chance de se posicionar como referência.

Precisa ser da área de tecnologia? Não.

A maior vantagem dessa nova profissão é o baixo custo de entrada. Você não precisa de software caro ou anos de experiência. Precisa aprender a pensar de forma estruturada, criativa e orientada por objetivos.

É quase como se a IA amplificasse o seu raciocínio. Se você sabe o que quer, ela ajuda a construir. Se você ainda está tateando, ela te mostra caminhos. Essa lógica vale para qualquer área: marketing, RH, educação, finanças, saúde, produção de conteúdo, vendas, logística…

Por que essa habilidade vai dominar o mercado nos próximos anos

A IA está cada vez mais presente nas rotinas profissionais — e as empresas já entenderam que não basta apenas ter a tecnologia. É preciso gente que saiba conversar com ela. Quem domina prompts se torna:

  • Mais produtivo

  • Mais estratégico

  • Mais criativo

  • Mais valioso para o time

E mais preparado para um mundo onde a habilidade de trabalhar com máquinas será tão essencial quanto saber usar o e-mail um dia foi.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

