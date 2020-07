Carreiras em TI seguem contratando na crise, diz professor da Let’s Code

Até pouco tempo antes da pandemia, uma das carreiras com maior escassez de profissionais no Brasil era a de profissionais de tecnologia da informação. Até 2024, a projeção era de ao menos 70 mil novos postos de trabalho por ano, um crescimento ao redor de 10%, segundo a Brasscom, associação de empresas do setor.

As crises sanitária e econômica de 2020 podem mudar em algo as projeções, mas o essencial continua: vai faltar gente capacitada para trabalhar com tecnologia no Brasil. A escassez é mais aguda entre profissionais da chamada “ciência de dados”, dedicada aos softwares para análise de uma quantidade enorme de informações.

“Em meio à crise, esse setor continua contratando de maneira muito consistente”, disse Rychard Guedes, professor da escola de programação Let’s Code, em conversa conduzida por André Portilho, head da EXAME Academy.

Guedes é um dos idealizadores do curso online Introdução à Data Science e Python, oferecido pela EXAME Academy. Para ele, a demanda por cientistas de dados deve continuar alta em setores como a indústria de jogos virtuais, ou em empresas que apostam em tecnologias emergentes como a automação de processos e a análise preditiva, que usa algoritmos com uma infinidade de informações sobre um determinado tema. O objetivo: extrair dos dados cenários do que poderá acontecer no futuro.

Num mundo cada vez mais em busca de eficiência na tomada de decisões, saber analisar um volume grande de dados num curto espaço de tempo será fator determinante para uma carreira de sucesso em diversas profissões. Daí a importância da ciência de dados. “Em breve, o domínio de linguagens de programação de análise de dados, como o Python, será tão vital quanto saber falar inglês para o sucesso profissional”, diz Guedes.