Programa da JBS leva brasileiros para trabalhar no exterior. Veja como participar

Para quem tem o sonho de morar e trabalhar no exterior, seja em busca por melhor qualidade de vida, novas experiências culturais ou aperfeiçoamento de língua estrangeira, a JBS – uma das maiores empresas de alimentos do mundo –, possui um processo seletivo permanente em aberto a colaboradores interessados em trabalhar em suas unidades em Argentina, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido.

A iniciativa faz parte do programa JBS Sem Fronteiras, um programa criado em 2015 para promover o intercâmbio profissional de operadores da Friboi e da Seara para a cidade de Brooks, em Alberta, no Canadá, e que hoje oferece vagas para todos os níveis hierárquicos pelo mundo.

“Temos como missão dar oportunidade de um futuro melhor a todos os nossos colaboradores, e o JBS Sem Fronteiras é um exemplo de como a companhia faz isso na prática. Somos uma empresa global, e isso possibilita a construção de carreira tanto no Brasil quanto no exterior”, diz Fernando Meller, diretor de RH da JBS Brasil.

Como participar do JBS sem Fronteiras

Os candidatos precisam estar trabalhando na JBS há, pelo menos, 12 meses, ter, no mínimo, seis meses de experiência na função, além de Ensino Fundamental completo e qualificações técnicas exigidas para a função.

Não é necessária fluência em inglês, nem em outro idioma, já que em parceria com o Instituto J&F, a JBS capacita os colaboradores selecionados na língua inglesa.

Todos os colaboradores inscritos são submetidos a um processo seletivo interno. Ao final, os aprovados iniciam uma etapa de orientação e acompanhamento específicos, com todo o suporte da JBS, incluindo auxílio no processo do visto, compra de passagem aérea e documentação.

Um dos escolhidos para o programa foi Henrique Mendes da Silva, de 27 anos. Ele embarcou para a JBS Canadá depois de oito anos atuando na linha de produção da empresa em Marabá, no Pará.

“Quando eu soube da oportunidade fiquei encantado com a possibilidade de morar num país de primeiro mundo, algo raro para quem vive na minha região, no Norte do Brasil. Para não perder essa chance e me preparar, iniciei o treinamento para a função pretendida na JBS no Brasil. No processo seletivo, passei na primeira tentativa, estava muito focado e obstinado para conquistar esse sonho”, diz Silva.

O Canadá também foi o destino escolhido por Esdras Mota da Silva, de 40 anos, que embarcou com a esposa e os dois filhos. Nascido em Itapetinga, na Bahia, ele contou com a ajuda da JBS, que custeou moradia e alimentação por quatro semanas no novo país, e o assessorou na busca de uma residência fixa e de escola para as crianças.

“Estou vivendo o dia mais importante da minha vida, que é a realização de um sonho, uma oportunidade de dar uma vida melhor para os meus filhos, que terão a fluência no inglês, tão importante para o futuro deles”, diz.

Mais recentemente, foi a vez de Gabriel Antunes Oliveira Lima, 27 anos, desembarcar em Queensland, na Austrália. Aprovado no maior processo seletivo que o programa já abriu, ano passado, com mais de 1.500 vagas para o país da Oceania, o colaborador da JBS de Dourados embarcou no dia 21 de janeiro.

“Trabalhar na Austrália é uma grande realização na minha vida e, graças as possibilidades ofertadas pela companhia, e da minha parte, pelo meu esforço e disciplina nos estudos, esse sonho se tornou realidade”, conta.

Como se inscrever para trabalhar na JBS

Aos interessados em trabalhar na JBS, atualmente a companhia está com 4.453 vagas disponíveis para suas unidades e escritórios espalhados pelo Brasil. Exceto para as posições de operador de produção, em que a entrega do currículo precisa ser feita pessoalmente na unidade, no site JBS Carreiras é possível consultar e se inscrever nas oportunidades em posições administrativas e de gestão.

Maior empregadora do Brasil, a companhia tem atualmente mais de 150 mil colaboradores em todas as regiões do Brasil, além de 270 mil pessoas empregadas em fábricas e unidades comerciais em 24 países de todos os continentes.