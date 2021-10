Este programa pode alavancar a sua carreira no mercado financeiro

Alta remuneração, rotina dinâmica e bônus agressivo são alguns dos atrativos do mercado financeiro. Mas existem ainda outras razões que despertam cada vez mais pessoas para o setor.

Como conseguir, então, se destacar nessa área? O segredo pode estar em ter um MBA no currículo, algo que ficou mais acessível a todos pelo Programa de Incentivo Profissional (PIP). Explicamos melhor a seguir.

A formação necessária no mercado financeiro

Para atuar no mercado financeiro, não é uma exigência que o candidato seja graduado em uma área específica, como Economia ou Administração de Empresas. Mas é indispensável para aqueles que buscam destaque possuir uma especialização.

Isso significa que mesmo quem fez graduação em outras áreas pode mudar o rumo da carreira e conquistar espaço nesse mercado com ajuda de uma pós-graduação.

Em outras palavras, mais do que certificações e base teórica, o universo financeiro busca por candidatos que sejam especialistas em determinados assuntos. E o modelo de curso ideal para isso são os famosos MBAs.

As certificações indicadas no mercado financeiro

Veja, a seguir, as principais certificações e o MBA mais indicado para quem deseja construir uma carreira bem-sucedida:

ANBIMA CPA 10

Obrigatória para quem deseja trabalhar com venda e prospecção de produtos de investimentos em agências bancárias;

ANBIMA CPA 20

Indispensável para quem pretende ingressar nos segmentos de varejo de alta renda, Private Banking e investidores institucionais.

CFP®

Essencial para quem quer se tornar planejador financeiro e atuar de forma ativa no processo de criação de estratégias de investimentos, com foco no perfil individual de cada cliente.

Ideal para quem deseja obter destaque profissional e respeito no universo financeiro. Além disso, a formação conta com os mais renomados professores e profissionais da área.

Confira alguns nomes:

● Edgar Abreu - Graduado em Matemática, Mestre em Economia e Especialista em Finanças. Edgar é pioneiro em cursos preparatórios para todas as certificações citadas e é referência nacional em educação financeira.

● Paul Krugman - Escritor e Economista, as contribuições de Paul -- principalmente relacionadas ao campo da globalização -- lhe renderam um Prêmio Nobel de Economia em 2008.

● José Capito - Possui MBA pela Krannert Graduate School of Management e GMP pela Harvard Business School, coordena os projetos de parcerias, educação executiva e MBAs da EXAME Academy. Possui mais de 20 anos de experiência profissional.

● Assaf Neto - Referência em Finanças, atua há quase 50 anos no mercado. Autor, Professor, consultor e CEO do Instituto Assaf Neto.

Como funciona o Programa de Incentivo Profissional

O PIP (Programa de Incentivo Profissional) tem a proposta de investir nas pessoas. Por isso, a EXAME Academy e a Unisinos Online, que são as idealizadoras do projeto, pagam parte da formação do estudante. Tudo isso com o objetivo de levar a educação continuada ao maior número de pessoas, tornando assim o novo mercado de trabalho mais inclusivo e menos desigual.

Com isso, um MBA que custa em condições normais o valor de R$ 11.760, pelo PIP custa 24x sem juros de R$ 299 ou R$ 5.382 à vista. O restante do valor é patrocinado pela EXAME Academy e pela Unisinos e convertido diretamente para você em forma de desconto.

