Profissional “que nunca fica sem emprego” vira alvo das empresas e pode ganhar R$ 19mil; entenda

O ânimo para levantar de manhã e trabalhar some; o brilho que você tinha por desempenhar uma função não está mais lá; a vontade de procurar novos desafios começa a ficar cada dia mais latente. Mudar de emprego, ou passar pela tão falada transição de carreira, são opções comumente buscadas por profissionais que desejam ascender profissionalmente e procuram mais propósito (e boas remunerações) por seu trabalho.

No entanto, voltar para as trincheiras da ‘guerra por vagas’ não é tão simples assim. A alta concorrência, a desaceleração das contratações e as exigências dos recrutadores podem ser dificultadores na hora de encontrar um novo emprego. Para especialistas no assunto, a melhor forma de virar este jogo é se tornar, justamente, o profissional que as empresas estão desesperadas para contratar.

Mas qual é o profissional mais procurado por recrutadores? E, ainda, como se tornar esse profissional?

Disputado pelas maiores empresas do país e com salários que chegam a 19 mil reais, segundo o Glassdoor, esse profissional não tem uma formação específica e encontra oportunidades em todas as áreas do mercado.

Você pode estar pensando em desenvolvedor, analista de dados ou até especialista em marketing. Mas não estamos falando de nenhuma destas profissões.

Conheça o Profissional de ESG, a nova tendência do mercado de trabalho

Responsável por avaliar e gerir os impactos positivos e negativos que uma empresa causa na sociedade e no meio ambiente, e trabalhando com responsabilidade, identificação de risco e transparência, o Profissional ESG é a peça fundamental para que as empresas se tornem responsáveis social e ambientalmente, sem abrir mão do lucro.

Na prática, um Profissional ESG irá entender quais os desafios de sua empresa nos 3 pilares do ESG: ambiental, social e de governança. Ou seja, irá enfrentar desafios em relação às mudanças climáticas, poluição da produção, emissão de gases estufa e uso eficiente da água, mas também aos direitos dos trabalhadores, ao impacto da empresa na comunidade, à diversidade e à gestão de risco, por exemplo.

Em sua rotina, o Profissional ESG deverá analisar a situação da empresa, propor soluções e colocá-las em prática para que as diretrizes ESG sejam cumpridas.

Por ser uma profissão muito nova, ainda existem poucos profissionais qualificados no mercado - e os que existem já estão muito bem posicionados em grandes empresas. Nesse contexto, não é raro ver vagas em sites de recrutamento com salários na casa dos R$15 a R$30 mil reais. Em uma busca rápida, encontramos inúmeras vagas para a área de ESG e Sustentabilidade - muitas delas, para cargos de alta gestão.

Para ter uma ideia, a média salarial de um gestor de sustentabilidade está em R$19 mil, segundo o Glassdoor.

Por que as empresas estão em busca deste profissional?

Já se foi a época em que falar sobre “sustentabilidade” era papel apenas de ativistas. Afinal, movimentos recentes no mercado mostraram às companhias que ser ESG e se preocupar com sustentabilidade pode ser a diferença entre a ruína e o sucesso financeiro.

No último Fórum de Davos (uma reunião anual com os maiores líderes empresariais e políticos do mundo), o ESG foi destaque absoluto. Já na COP26, a Conferência do Clima da ONU de 2021, as empresas privadas também mostraram que se preocupar com meio ambiente não era exclusividade de órgãos governamentais - e que estavam dispostas a investir nisso.

Um levantamento recente ainda mostrou que o assunto está sendo tratado como prioridade máxima por 48% dos CEOs brasileiros, o que representa um aumento de 65% em apenas um ano.

E já está começando a doer no bolso. Larry Fink, CEO da Blackrock, a maior gestora de investimentos do mundo, afirmou que iria cobrar e responsabilizar as empresas que não estivessem promovendo práticas ambientais, sociais e de governança, o que as faria correr o risco de perder investimentos milionários.

Seja por conta da crise climática, do fator econômico ou pela preferência dos consumidores - que cada vez mais têm pesquisado e procurado consumir apenas de empresas responsáveis - o ESG tem se tornado a prioridade nº1 de empresas que desejam crescer e lucrar.

Como se tornar um Especialista ESG?

Antes de mais nada, você precisa entender profundamente o que é ESG, como as empresas podem aplicá-lo e por que ele se tornou essencial para a prosperidade de um negócio.

O profissional que deseja seguir pelo caminho da sustentabilidade pode ter formação em diversas áreas, como direito, psicologia, engenharia, veterinária, administração, economia etc. É claro que ter conhecimento sobre sustentabilidade e governança é uma vantagem, mas não é obrigatório para começar a dar os primeiros passos.

Para o cargo de Especialista em ESG, idade não é um empecilho. “Muita gente que tem mais de 50, 60 ou até 70 anos me questiona: Renata, ainda dá tempo de construir uma carreira em ESG na minha idade? E eu sou categórica: não há limite para idade nessa área.”, explica Renata Faber, Diretora de ESG da EXAME.

A especialista também explica que o primeiro passo é dominar os 4 conceitos fundamentais da sigla, que serão testados por recrutadores na hora de uma entrevista de emprego: materialidade, inovação, gestão de stakeholders e conhecimento aprofundado em ESG.

Mas, afinal, como começar a trilhar esse caminho?

O primeiro passo é gratuito, aqui na EXAME

