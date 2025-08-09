'Profissional mais afetado pela IA será aquele com diploma que pensava estar seguro', afirma CEO

Houve um tempo em que era comum acreditar que os profissionais mais afetados pela tecnologia seriam aqueles com baixa instrução, sem formação universitária e em cargos pouco estratégicos. Mas um estudo recente sugere que os mais impactados pela IA serão os “de colarinho branco, com empregos bem remunerados e em setores como finanças e tecnologia.”

As informações são de uma reportagem do The New York Times, que utilizou dados de uma pesquisa realizada pelo centro de pesquisas Burning Glass Institute em parceria com a SHRM, uma associação de recursos humanos.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

"Não há dúvida que os mais afetados serão aqueles com diploma universitário, e essas são as pessoas que sempre pensaram estar seguras", afirmou Matt Sigelman, CEO do Burning Glass Institute.

Para ir contra essa tendência, é preciso capacitação

No entanto, de acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, não é provável que a IA acabe com as posições de trabalho. O que deve acontecer, segundo eles, é uma mudança na forma como as oportunidades de empregos são estruturadas. Isso significa que as habilidades, experiências e certificações mais exigidas por recrutadores deve mudar.

“Os trabalhadores precisam se preparar para um futuro em que a inteligência artificial deverá desempenhar um papel significativo em muitas posições de trabalho que, até agora, têm permanecido praticamente intocadas pela disrupção tecnológica”, diz a matéria do jornal americano.

O relatório reforça a necessidade de investir na capacitação para preparar os trabalhadores para esse novo momento profissional. “Empresas e governos terão de investir seriamente para se anteciparem a esta situação”, recomendou o executivo da SHRM, Johnny Taylor Jr., em entrevista ao The New York Times.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Aqui está a capacitação ideal para futuros profissionais de IA

De olho em quem deseja ingressar no mercado de IA, a EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão assinado pela EXAME, para incluir no currículo.

Principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referência no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE IA