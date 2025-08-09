Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

'Profissional mais afetado pela IA será aquele com diploma que pensava estar seguro', afirma CEO

Estudo americano revela que profissionais de finanças e tecnologia serão os mais afetados pela IA – e os que mais precisarão se preparar para o futuro com a inteligência artificial

Formatura: mestrado que não exige graduação nem ensino médio (stockce/Thinkstock)

Formatura: mestrado que não exige graduação nem ensino médio (stockce/Thinkstock)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Houve um tempo em que era comum acreditar que os profissionais mais afetados pela tecnologia seriam aqueles com baixa instrução, sem formação universitária e em cargos pouco estratégicos. Mas um estudo recente sugere que os mais impactados pela IA serão os “de colarinho branco, com empregos bem remunerados e em setores como finanças e tecnologia.”

As informações são de uma reportagem do The New York Times, que utilizou dados de uma pesquisa realizada pelo centro de pesquisas Burning Glass Institute em parceria com a SHRM, uma associação de recursos humanos.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

"Não há dúvida que os mais afetados serão aqueles com diploma universitário, e essas são as pessoas que sempre pensaram estar seguras", afirmou Matt Sigelman, CEO do Burning Glass Institute.

Para ir contra essa tendência, é preciso capacitação

No entanto, de acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, não é provável que a IA acabe com as posições de trabalho. O que deve acontecer, segundo eles, é uma mudança na forma como as oportunidades de empregos são estruturadas. Isso significa que as habilidades, experiências e certificações mais exigidas por recrutadores deve mudar.

“Os trabalhadores precisam se preparar para um futuro em que a inteligência artificial deverá desempenhar um papel significativo em muitas posições de trabalho que, até agora, têm permanecido praticamente intocadas pela disrupção tecnológica”, diz a matéria do jornal americano.

O relatório reforça a necessidade de investir na capacitação para preparar os trabalhadores para esse novo momento profissional. “Empresas e governos terão de investir seriamente para se anteciparem a esta situação”, recomendou o executivo da SHRM, Johnny Taylor Jr., em entrevista ao The New York Times.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Aqui está a capacitação ideal para futuros profissionais de IA

De olho em quem deseja ingressar no mercado de IA, a EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão assinado pela EXAME, para incluir no currículo.

Principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA;
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
  • Estudos de caso de empresas referência no uso da IA;
  • Principais formas de atuação do especialista em IA;
  • Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE IA

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

Lista revela os 10 diplomas universitários mais valiosos — um deles permite salários de 6 dígitos

Ser 'bonzinho' demais pode atrapalhar sua carreira? Veja o que líderes bem-sucedidos fazem diferente

Como usar o ChatGPT para refinar ideias como se fosse seu editor pessoal

Conheça quatro sites gratuitos para criar posts bonitos

Mais na Exame

Negócios

Aos 33 anos, ele trabalhou 100 horas por semana para abrir negócio — hoje lucra US$ 633 milhões

Carreira

Lista revela os 10 diplomas universitários mais valiosos — um deles permite salários de 6 dígitos

Marketing

Cultura virou negócio? Essa é a estratégia número 1 das marcas para conquistar consumidores em 2025

Um conteúdo Esfera Brasil

Em 2025, Nordeste ultrapassa 19 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais 