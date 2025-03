Profissionais com essas habilidades recebem 25% a mais, segundo estudo; veja como se especializar

A inteligência artificial chegou como a nova revolução industrial e está transformando a maneira como buscamos informações, encontramos soluções e entregamos resultados. As empresas estão cada vez buscando formas de incorporar a tecnologia e evoluções estão acontecendo em massa.

Nesse cenário, a PwC, uma das maiores consultorias globais em negócios, realizou o estudo “Barômetro de Empregos de IA” para avaliar as evidências de como a nova tecnologia está transformando o mundo do trabalho.

A pesquisa analisou meio bilhão de anúncios de empregos em 15 países e mostrou que a IA chega com um impacto direto. Isso não se limita a engenheiros e cientistas de dados. Analistas financeiros, profissionais de marketing e especialistas em atendimento ao cliente também estão vendo a IA se tornar um diferencial competitivo.

O mercado de trabalho mudou – e quem se adapta sai na frente

A pesquisa da PwC trouxe um alerta claro:

“Não há como voltar ao trabalho de ontem - mas há grandes oportunidades para aqueles que se adaptam à era da IA.”

A transição para um mercado impulsionado por IA está acontecendo agora. Segundo a pesquisa, 70% dos CEOs acreditam que a inteligência artificial mudará a maneira como suas empresas criam, entregam e capturam valor nos próximos três anos.

Aqueles que se anteciparem e desenvolverem habilidades estratégicas em IA terão uma vantagem competitiva massiva, se tornando indispensáveis para suas empresas e conquistando melhores salários e oportunidades.

Profissionais que adotam IA geram mais valor e barganham salários maiores

Muitos temem que a IA substitua empregos, mas a PwC reforça que o impacto real será uma redefinição das funções e não uma eliminação delas. Ou seja, não se trata de perder espaço, mas de se adaptar e aproveitar as novas oportunidades.

Empresas que adotam IA estão criando novas vagas mais qualificadas e melhor remuneradas. O problema é que há mais vagas do que profissionais capacitados para preenchê-las.

Por isso, aqueles que se posicionarem antes da maioria terão uma grande vantagem competitiva. Profissionais que aprenderem a incorporar a IA poderão gerar mais valor e, consequentemente, terão maior poder de barganha por salários maiores.

Segundo o estudo, as empresas já estão pagando um prêmio por profissionais com habilidades em IA. Esses cargos qualificados estão pagando até 25% a mais.

No Brasil, segundo dados da Michael Page, os salários podem chegar a R$32 mil. Já para aqueles que almejam vagas internacionais em grandes companhias, há oportunidades que pagam até seis dígitos aos ano.

A demanda por profissionais de IA só cresce, mas a oferta de talentos qualificados é insuficiente. Isso significa que os primeiros a se qualificar terão vantagem na disputa pelas melhores vagas. E o primeiro passo está ao seu alcance agora mesmo.

