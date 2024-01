Profissão que movimenta bilhões: o que é, quanto ganha (e como se tornar um) AAI?

Em meio a necessidade de diversificação da carteira para transitar por um cenário econômico incerto, o cenário de investimentos no Brasil passou por significativas transformações nos últimos anos. Para ter ideia, hoje há aproximadamente 17,2 milhões de brasileiros investindo no mercado de capitais, um aumento expressivo em relação aos 600 mil registrados em 2018, segundo dados da própria B3.

Mas, em meio à ampliação da oferta de produtos financeiros, a tarefa de selecionar ativos adequados para compor uma carteira equilibrada e rentável tornou-se mais desafiadora, especialmente para estes milhares de novos investidores – que carecem de orientações na hora de construir seu portfólio e navegar com segurança pelo mercado financeiro. Nesse contexto, a carreira de agente autônomo de investimentos (AAI) ganhou destaque.

Segundo a Ancord (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras), o número de agentes certificados – os profissionais que pretendem atuar no ramo precisam ser aprovados em um exame aplicado pela entidade – cresceu 50% apenas entre dezembro de 2019 e abril de 2020, chegando a 14.440 habilitados. Hoje, o país já soma mais de 23 mil profissionais habilitados para atuar na área.

Já pensou em atuar como AAI? Baixe aqui o guia definitivo para construir uma carreira de destaque em um dos mercados mais aquecidos da atualidade

E as perspectivas de longo prazo para o setor também são positivas: estimativas recentes sugerem que o segmento movimente mais de R$ 70 bilhões anualmente, podendo superar os R$ 160 bilhões até 2025.

Oportunidades para Agente Autônomo de Investimentos

Apesar do aumento significativo mencionado acima, o número de profissionais habilitados para atuar na área no Brasil ainda é baixo, especialmente se comparado aos Estados Unidos, onde já há mais de 1,3 milhões de agentes autônomos. Um forte sinal de que a profissão ainda tem espaço para crescer – e gerar boas oportunidades de emprego – no Brasil.

Enquanto isso, a demanda de corretoras e brancos digitais – que veem nos AAIs uma oportunidade de atrair cada vez mais clientes dos bancos tradicionais – por esses profissionais cresce em ritmo acelerado, com vagas sendo anunciadas por grandes players em diferentes estados do país.

Aprenda a construir um currículo vencedor para atuar como agente autônomo de investimentos aqui!

Mas, afinal, o que faz um agente autônomo de investimentos?

Como o próprio nome sugere, o AAI desempenha um papel crucial no auxílio aos investidores de maneira independente. Como não estão vinculados a nenhum fundo ou produto de investimento, sua obrigação é agir conforme o melhor interesse de seus clientes em todos os momentos.

Fornecendo consultoria independente, este profissional considera uma variedade de produtos de investimento de varejo, analisando as ofertas de todas as empresas do mercado e oferecendo aconselhamento imparcial e irrestrito aos seus clientes.

Além disso, de forma indireta, o AAI também acaba atuando como “educador financeiro”, à medida em que ajuda os clientes a compreenderem o caminho para alcançar seus objetivos futuros, passando por temas como orçamento, planejamento financeiro e economia básica.

91% de desconto: EXAME lança guia de carreiras no mercado financeiro por apenas R$ 29,90. Clique aqui para adquirir o seu!

Dentre as atividades desempenhadas pelo agente autônomo, destacam-se:

Gerenciamento de dívidas: desenvolvimento de estratégias para pagamento de dívidas e prevenção de endividamento futuro.

Planejamento de aposentadoria: criação de planos de poupança adaptados às necessidades do cliente à medida que se aposenta.

Planejamento imobiliário: elaboração de planos para identificar beneficiários e destinos dos bens após a morte do cliente.

Planejamento tributário: preparação de declarações de imposto de renda, maximização de deduções fiscais e otimização das alíquotas de imposto sobre ganhos de capital.

Recebimento e execução de ordens, transmitindo-as para os sistemas de negociação.

Resolução de dúvidas operacionais.

Quanto ganha um agente autônomo de investimentos?

De acordo com a plataforma Glassdoor, o salário mensal de um agente autônomo de investimentos varia de R$3.000 a R$ 7.000. Mas vale destacar que a remuneração desse profissional pode variar significativamente, dependendo de fatores como a quantidade de clientes atendidos, o volume total de investimentos sob sua gestão e a complexidade das operações realizadas.

Muitos agentes autônomos recebem uma porcentagem sobre os ganhos obtidos pelos clientes, o que pode proporcionar uma remuneração mais elevada em caso de bons resultados.

Guia Carreira no Mercado Financeiro: explore diferentes cargos e oportunidades de trabalho no setor (além de dicas para conquistá-las!) por apenas R$ 29,90