Profissão ESG: workshop gratuito do Ibmec em parceria com a EXAME está com as inscrições abertas

Em parceria com o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, a EXAME anunciou, nesta segunda-feira, 26, a abertura das inscrições para o Workshop Profissão ESG. Virtual e totalmente gratuito, o treinamento irá ao ar entre os dias 10 e 18 de julho e promete revelar tudo que os participantes precisam para construir uma carreira verdadeiramente alinhada às novas necessidades do mercado.

Por que se especializar em ESG?

A edição mais recente do relatório The Future of Jobs, divulgado em maio pelo Fórum Econômico Mundial, sugere que o investimento na transição verde, na implementação dos padrões ESG e na mitigação das mudanças climáticas será um dos principais impulsionadores do crescimento de empregos nos próximos cinco anos.

“Espera-se que os efeitos mais fortes de criação líquida de empregos sejam impulsionados por investimentos que facilitem a transição verde das empresas, com mais da metade dos entrevistados esperando que isso aconteça. À medida que os países buscam mais fontes de energia renovável, as funções, incluindo engenheiros de energia renovável e engenheiros de sistemas e instalação de energia solar, estarão em alta demanda. O investimento também impulsionará o crescimento em funções mais generalistas de sustentabilidade, como especialistas em sustentabilidade”, diz o relatório.

Os dados vão de encontro aos apresentados pelo estudo “O Emprego em um futuro de zero emissões líquidas na América Latina e Caribe”, divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em meados de 2020. No documento, as organizações estimam que a consolidação da economia verde tem potencial para gerar 15 milhões de empregos na América Latina até 2030 – sendo 7,1 milhões deles no Brasil.

Ambos os estudos, no entanto, alertam para a lacuna existente entre as habilidades dos trabalhadores e essa nova – e crescente – demanda do mercado.

“Embora haja um crescimento contínuo de empregos verdes nos últimos quatro anos, a requalificação e o aprimoramento de habilidades verdes não estão acompanhando esse ritmo”, alerta o estudo do Fórum Econômico Mundial – que prevê, ainda, que seis em cada 10 trabalhadores precisarão se requalificar antes de 2027 para ter acesso às vagas que estão surgindo.

Workshop Profissão ESG

Foi de olho nesse contexto que a EXAME e o Ibmec desenvolveram o Workshop Profissão ESG. Dividido ao longo de quatro encontros, o treinamento é ministrado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, e é voltado para profissionais de diferentes áreas de formação que desejem expandir seus conhecimentos sobre o tema para alavancar suas carreiras.

Para isso, o conteúdo explora de maneira prática:

Conceitos básicos (o que é ESG, materialidade, capitalismo de stakeholders etc);

Contexto histórico e o que tem acelerando sua implementação nos negócios;

O impacto do ESG nas empresas e como muitas instituições já estão se adequando à nova realidade;

Quais habilidades são necessárias para entrar neste mercado - e como desenvolvê-las;

As diferentes possibilidades de atuação para profissionais com conhecimento em ESG.

