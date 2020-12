Professora faz lista com 21 ações de ano novo para treinar seu inglês

Em um ano com tantos desafios, você que estuda inglês com as dicas semanais da Companhia de Idiomas, aqui na Exame.com, deve estar orgulhoso por ter conseguido destinar algum tempo para melhorar seu inglês!

E quem não conseguiu fazer isso – porque esteve até mais ocupado do que antes da pandemia, ou porque o emocional atrapalhou tudo, está perdoado. Neste ano, estamos todos perdoados!

Com a certeza de uma vacina em 2021, é hora de voltar a planejar a vida. Mesmo com imprevistos, saber o que se quer nos ajuda a dar passos na direção escolhida – e se encontrarmos pedrinhas ou buracos na estrada, a gente desacelera. Essa lista vai ajudar você a:

a. escolher ações relevantes para você realizar (escolha pelo menos umas 10, né?)

b. colocar na agenda essas ações, que devem ser diárias ou semanais, ainda em 2020

c. inspirar-se e focar as ações no que pode dar certo, em um ano cheio de notícias tristes

d. APRENDER ESTRUTURAS E PALAVRINHAS NOVAS EM INGLÊS, JÁ QUE É O OBJETIVO DESTA COLUNA, NÉ?

Está pronto? Ah, e se não entender alguma palavrinha mais difícil, tem um glossário no final. E pode seguir no instagram o @rosefsouza_ e o @companhiadeidiomas, e esclarecer suas dúvidas por DM.

1.Carve Out Me Time

2.Declutter

3.Manage Stress

4. Stop the F.O.M.O.

5. Relish Your S.O.

6. Prioritize Health

7. Find a Side Hustle to follow your passion

8. Seek Culture

9. Be Thankful

10. Spread Kindness

11. Accept Change

12. Treat Yourself Kindly

13. Start Meditating

14. Conquer a Fear

15. Channel Your Inner Child

16. Maintain Movement

17. Sleep Better

18. Give up a Vice

19. Stay Present

20. Develop an Abundance Mindset

21. Practice Optimism

Glossary:

To carve out = to create or obtain something that helps you by skillful activities.

To declutter = to remove things you do not need from a place, in order to make it more pleasant and more useful

F.O.M.O. = “fear of missing out”: a worried feeling that you may miss exciting events that other people are going to, especially caused by things you see on social media

To relish = to enjoy something immensely

S.O. = significant other, someone special

Side hustle = a piece of work or a job that you get paid for doing in addition to doing your main job

SOURCES: https://dictionary.cambridge.org // https://www.mydomaine.com/best-new-years-resolution-ideas

Rosangela Souza (ou Rose Souza) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, coautora do Guia para Programas de Idiomas em Empresas e também sócia da Pousada Pé da Mata – Maresias, onde vive. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP, além de cursos livres de Business English nos EUA. Ex-professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, Vagas, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou pelo Skype rose.f.souza