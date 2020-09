Professor ensina como profissionais podem usar a escrita para se destacar

Desconheço quem não dobra os joelhos à elegância da caneta, às sutilezas da inversão oracional, ao tempero de determinada ironia, à educação de vocativos racionais, ao fechamento chique. Um ser consciente do poder vocabular passa a ganhar asas, a ver sentimento, a saber a força do sinestésico, a pensar mais antes de quaisquer registros, a pesquisar para conferir autenticidade, a agradar sem bajular hipérboles malfeitas.

E quando faltar a ideia? É abrir um poema de Drummond e observar atento o radical do termo “restaurante”: restaure-se. Quando o tanque criativo estiver quase vazio, é embebedar-se da literatura.

Sugiro crônicas, poemas, romances clássicos, contos. O mais importante — neste parágrafo de orações tão curtas — é: seja curioso e detalhista. Abrace uma nova palavra, como se conhecesse uma nova pessoa; é essa aparente loucura, nada literal, que engravidará sua percepção de escrita: o processo demorará meses, mas enfim chegará o dia… o dia em que o aplauso encontrará sua habilidade comunicativa; o dia em que muitos perguntarão a você: “Onde diabos você consegue achar tantos novos termos, lágrimas e ideias?”

Será hora das respostas clichês: valorize o dicionário; faça como o Buarque e tenha um analógico; leia Manoel de Barros; estude a gramática de sua língua, como se estudasse a estratégia de uma batalha; treine, treine e treine, a recompensa vocabular virá.

Clareza

Quem valoriza a palavra cuida do mundo; um profissional atento à imagem pessoal busca comunicar-se com clareza, exercitando-se diariamente para causar boa impressão. Sempre que possível, insira exemplos concretos no texto falado ou escrito.

Concisão

No mundo corporativo, brevidade no falar e no escrever são motivos para elogios, uma vez que ocasionam a produtividade. O receptor da mensagem (chefia, colaboradores, equipe, cliente) valorizará muito o hábil em “ser direto ao ponto”.

