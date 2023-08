Professor dá dicas de português para o concurso da Dataprev. Veja os principais pontos

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Quem busca a aprovação no concurso da Dataprev deve ter atenção ao estudo do texto: gêneros; pressupostos e subentendidos; inferências, paráfrase e reescritura. A resposta pretendida está no enunciado; muitos candidatos levam o teor da subjetividade e despencam-se em análises indevidas.

Destaco: responda a provas anteriores, da mesma banca examinadora. Sobre o conhecimento da norma, haverá questões sobre Pronomes Oblíquos, Demonstrativos, Relativos.

O examinador não desprezará as tradicionais questões sobre Verbos (tempos, modos, transitividade, conjugações polêmicas). Dedique um tempo para entender, de fato, o tema Vozes Verbais.

Sempre que se estuda para um concurso, antes das principais regras de Pontuação, criar um caminho compreensivo (e uma boa base) para a Análise Sintática.

Pois bem: agora, uma previsão do que estará presente no concurso.

Em Morfologia , Pronome, Verbo, Advérbio e Conectivos (dê muita atenção a ter um vasto repertório das conjunções e coesivos em geral);

Para o sucesso, é muito importante ter obras gramaticais atualizadas, provas anteriores e livros com questões comentadas.

Os candidatos mais ingênuos costumam ir com "sede ao pote"; costumam polemizar as questões textuais. Responda ao proposto pelo enunciado. Concurso é um jogo, uma competição - os mais frios em análise vencem.

Um grande abraço, até a próxima