Professor dá 5 dicas para provas de português em processos seletivos

Nos processos seletivos, em empresas públicas e em empresas privadas, concordância é um tema sempre presente na prova de Língua Portuguesa. Nesta coluna, listo importantes cinco pontos:

1. Quando o sujeito é representado por expressões como a maioria de, a maior parte de, grande parte de (e um nome no singular), o verbo concorda no singular ou no plural – a concordância é facultativa:

“Grande parte dos candidatos acredita em mudança política.”

“Grande parte dos candidatos acreditam em mudança política.”

2. Quando houver a voz passiva sintética (consequentemente haverá a partícula apassivadora -SE), o verbo concordará com o sujeito paciente:

“Alugam-se casas.”

“Compram-se móveis usados.”

“Anunciam-se novas medidas econômicas no Brasil.”

3. Em contrapartida, quando houver o índice de indeterminação do sujeito (vale perceber objeto indireto, advérbio ou predicativo como complementação do verbo), o verbo sempre ficará no singular:

“Precisa-se de vendedores bem-humorados.”

“Trata-se de ações importantes.”

“Sobre o palco, fala-se demais.”

“É-se feliz nesta cidade.”

4. Quando não houver determinação no sujeito, o adjetivo será invariável:

“É proibido entrada.”

“Mudança é permitido.”

“Dieta é bom para emagrecer.”

5. No entanto, quando houver a determinação, a concordância será obrigatória:

“É proibida a entrada.”

“A mudança é permitida.”

“Aquela dieta é boa para emagrecer.”

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS