Procurando vagas nos EUA? Veja dicas para montar portfólio e CV atraentes para o mercado americano

Muitos brasileiros buscam trabalhar no exterior ou trabalhar para empresas internacionais em busca de ganhar em uma moeda estrangeira.

O sonho americano chegou a ser substituído por muitos que encontraram mais facilidade com visto e oportunidades de empregos em outros países, mas trabalhar e viver nos EUA ainda faz parte dos planos de muitos brasileiros e as perspectivas são favoráveis: o setor privado dos EUA gerou 497 mil vagas de trabalho em junho deste ano, de acordo com dados publicados pela Automatic Data Processing (ADP), em parceria com o Stanford Lab.

Para se destacar nas entrevistas, ter um portfólio atrativo é uma das principais ferramentas para conquistar a atenção dos recrutadores e aumentar as chances de alcançar a vaga dos sonhos.

“Para conquistar os recrutadores americanos, dominar a língua inglesa não é a única habilidade requerida, visto que experiências prévias e cases de sucesso podem te ajudar a conquistar a vaga tão sonhada. É crucial criar um portfólio que mostre todo o seu potencial,” afirma Samyra Ramos, especialista de marketing da Higlobe, fintech de solução de pagamentos para freelancers e contratados brasileiros que trabalham remotamente para empresas nos EUA.

A executiva reforça também que após a pandemia, muitas empresas aumentaram a contratação remota de profissionais de outros países, vendo que é possível trabalhar com talentos de outras localidades. “Os profissionais brasileiros são atrativos, visto que exportam serviços de muita qualidade e possuem forte presença em big techs.”

Como elaborar um portfólio para vagas americanas?

A especialista, que trabalha com o mercado americano há três anos, traz dicas para elaborar um portfólio que realmente chame a atenção dos recrutadores:

Personalização é a chave

Ao montar o portfólio, expresse sua personalidade, seja na identidade visual ou nas palavras escolhidas para destacar o que você faz de melhor. Portfólios que mostram individualidade e originalidade despertam o interesse dos recrutadores e realçam sua criatividade e empenho em “vender o seu peixe”, diz Ramos.

“A personificação traz mais profissionalismo, e pode fazer com que um cliente feche um serviço com o profissional graças a forma com que o portfólio é apresentado. Trazer cases de sucesso, projetos de que você se orgulha em um formato organizado e bem estruturado, com certeza vai ser um diferencial para conseguir firmar um negócio.”

Destaque suas habilidades

É importante enfatizar suas habilidades, projetos e experiências mais relevantes para a posição que você está buscando. Pesquise sobre a empresa e aponte as características que mais conversam com o negócio e com os requisitos da vaga, destacando como suas competências podem agregar valor à companhia.

“Nas diversas áreas de atuação, ter um portfólio sólido que deixe claro as suas habilidades e sua experiência é essencial. É importante destacar quais são as maiores qualidades do que foi produzido. Então, elencar os projetos de maior sucesso e repercussão em um lugar visível.”

Quantifique seus resultados

Para atrair a atenção dos recrutadores americanos, apresente resultados tangíveis dos seus trabalhos anteriores. Seja em números ou em estratégias, quantificar as conquistas permite que os empregadores visualizem sua expertise e entendam como você pode contribuir na organização.

“Tudo vai depender da área, mas se o profissional tem um caso de sucesso, é importante que consiga provar o porquê e quais foram as estratégias que levaram a esse resultado. Se o portfólio busca mostrar o trabalho de um profissional, é importante que esteja claro o valor que esse profissional pode atribuir caso seja contratado. Por exemplo, se o profissional for da área de Marketing e conseguiu aumentar as vendas da empresa em 25%, é necessário salientar o que foi executado para que esse resultado tenha sido atingido.”

Deixe o portfólio acessível

Disponibilize-o em formatos digitais e torne-o acessível para todos. Isso pode ser feito por meio de sites que possibilitam construir um portfólio de forma criativa ou em plataformas como o LinkedIn, que oferecem um espaço profissional para exibir suas habilidades, projetos e experiências de maneira organizada.

“Para cada área de atuação existem sites que são importantes plataformas para que o profissional possa divulgar o que já possui de experiência. Na área de Design, uma plataforma muito utilizada é o Behance. Na área de desenvolvimento de software, o GitHub é uma plataforma na qual os programadores depositam os projetos que já trabalharam e tiveram êxito.”

Quais áreas costumam contratar mais?

A área de tecnologia é a campeã, com muitos profissionais no setor de desenvolvimento de software, afirma Ramos.

“Além da área de tecnologia, áreas como Marketing Digital, Social Media, Copywriting e Design também possuem muitos profissionais que trabalham com empresas americanas.”

Há um perfil de brasileiros que buscam empregos nos EUA?

O perfil geralmente inclui pessoas jovens entre 22 e 45 anos, que tenham experiência na área de atuação, diz a executiva da Higlobe.

“São pessoas que buscam crescimento profissional, falam inglês de forma fluente ou intermediária e são adeptos a modalidade remota de trabalho.”

Sobre o CV, existe um modelo certo a seguir?

Para o currículo o mais importante é ter sempre em mente que ele pode ser modificado de acordo com o tipo de vaga que se pretende aplicar.

Se o profissional está aplicando para uma empresa americana, é essencial que o currículo seja em inglês.

Se a vaga é para uma empresa remota, é importante colocar a sua localidade, assim é possível que a empresa entenda qual é o seu fuso horário.

Além disso, é importante salientar que nem tudo precisa estar no seu currículo, afirma Ramos.

“Uma experiência muito antiga, em uma área que não vai somar em nada a vaga que você está aplicando pode deixar o currículo desorganizado e sem foco, se afastando das habilidades que você quer ressaltar.”

É muito comum observar a experiência profissional vindo primeiro e abaixo a experiência acadêmica.

“Não há um "certo ou errado" e sim: o que eu posso adicionar para que eu consiga chamar a atenção de um recrutador,” afirma a executiva.