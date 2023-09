Procurando trabalho? Veja as feiras de emprego e estágio que estão previstas para setembro

Para você que busca uma oportunidade de emprego ou estágio há três feiras neste mês que podem trazer a vaga dos seus sonhos.

O interessante é que elas atenderão estudantes universitários e profissionais de todo o país, porque serão online e gratuitas. Além disso, há uma feira focada em vagas para PCD.

Veja os requisitos e como participar:

4ª Expo CIEE Virtual

A feira de empregabilidade do CIEE, conhecida como Expo CIEE, chega em sua 4ª edição e está prevista para ser realizada entre os dias 18 e 22 de setembro e neste ano continua no formato online.

O evento contará com uma maratona de 10 mil vagas de estágio e aprendizagem espalhadas por todo o Brasil e com a participação de universidades e empresas de diversos segmentos. Além das vagas, os visitantes que estão em busca da primeira oportunidade no mundo do trabalho poderão realizar oficinas de currículos on-line e simulação de entrevista com especialistas.

Na área “Quero Trabalhar”, na plataforma da Expo CIEE, os inscritos encontrarão um espaço reservado para procurar e se candidatar às oportunidades que mais se relacionam ao seu perfil, podendo contar ainda com um atendimento personalizado via chat. No espaço também é possível tirar dúvidas a respeito dos processos seletivos.

Os cursos com mais oportunidades de vagas de estágio são Administração, Ensino Médio, Educação, Marketing e Contabilidade. Já para aprendizagem, as áreas do Arco Administrativo, Auxiliar de Produção, Logística, Operador de Caixa e Vendedor são as que mais ofertam vagas.

Os inscritos contam ainda com 40 palestras, entre elas um pilar voltado apenas para Trabalho & Carreira. Os palestrantes já confirmados vão compartilhar suas trajetórias em grandes empresas, como Bradesco, iFood, LinkedIn, 99, Nestlé, Unilever, Machado Meyer, 99jobs, Bayer entre outros.

A última edição da Expo CIEE Virtual contabilizou mais de 60 mil inscritos. A expectativa deste ano é manter o volume de inscrições.

O ingresso poderá ser realizado no site do evento.

4ª Edição da “Inclui PCD 2023”

De acordo com a PnadC 2022 cerca de 18,6 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade tinham algum tipo de deficiência. Esse número representa 8,9% da população brasileira acima de 2 anos. No entanto, a proporção não se reflete no mercado de trabalho.

Para ajudar a reverter este cenário, a Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, realizará a 4ª Edição da “Inclui PCD 2023”, maior feira online e gratuita de empregabilidade para o público, que acontecerá entre os dias 20 e 22 de setembro.

O evento surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia e reuniu 27 mil vagas no total. Para 2023, a expectativa é oferecer novamente 9 mil vagas distribuídas entre as 200 grandes companhias participantes. Entre elas estão nomes como Azul, BASF, EY, GPA, Heineken, Nexa, Nivea, Pepsico, Raízen, Grupo Soma, entre outros.

“Não é apenas em 21 de setembro que precisamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É preciso promover mudanças de atitude e de cultura nas empresas ao longo do ano inteiro”, detalha Guilherme Braga, CEO da Egalite.

O encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os 80 mil candidatos cadastrados na base da Egalite.

Para participar, é necessário se cadastrar no portal do Inclui PCD 2023.

2ª Feira de Empregabilidade Nestlé

Jovens de todo o Brasil, com idades entre 18 e 29 anos, podem se inscrever para participar da 2ª Feira de Empregabilidade, realizada pela Nestlé, em parceria com empresas que fazem parte da Aliança Pelos Jovens (grupo de companhias que apoiam o desenvolvimento e empregabilidade de jovens brasileiros), e do Mover (Movimento Pela Equidade Racial) - uma coalizão de organizações que buscam conscientizar a sociedade quanto ao racismo.

O evento, que acontece no dia 28 de setembro, entre 10h e 18h, será online e gratuito para conectar candidatos com oportunidades de emprego e o mercado de trabalho.

Ao todo, mais de 20 empresas participam do evento, como Sygenta, Itaú, Braskem, Coopesucar, Rodobens, Sig Group, Firmenich, Ibratec, Rodobens e Tauil Advogados, para promover conteúdos que auxiliem os participantes em seus primeiros empregos e oferecer oportunidades efetivas, de estágio e de trainee. Em 2022, a primeira edição contou com 24 companhias e impactou cerca de 30 mil jovens de todo o país com ofertas de vagas e capacitação profissional.

"Queremos aumentar a empregabilidade da juventude e fortalecer as habilidades das pessoas que estão ingressando no mundo profissional. Essa é uma iniciativa com poder transformador! Por isso, convido jovens de todas as regiões do Brasil a participarem do evento repleto de oportunidades de aprendizado”, diz Helen Andrade, head de diversidade e inclusão da Nestlé Brasil.

As inscrições podem ser feitas no portal de vagas da Nestlé até o dia 27 de setembro.

Quem se inscrever receberá notificações por e-mail e Whatsapp nos dias que antecedem o evento.