Procurando emprego? Veja os estados com maiores salários do Brasil, segundo estudo da Firjan

SP registra média de R$ 2.473; DF avança 3,3% e ultrapassa RJ na segunda posição

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11h01.

Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 11h09.

O salário médio de admissão no Brasil apresentou avanço de 2,0%, atingindo R$2.178 em 2024. Este valor representa uma superação em relação ao ano anterior, quando o avanço foi de 1,2%, conforme aponta o estudo "Raio-X do salário de admissão", da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

A pesquisa indica que os ganhos iniciais retomam tendência de crescimento iniciada em 2023, após quedas nos anos anteriores.

No ranking nacional, São Paulo manteve a liderança, com salário médio de R$ 2.473 e alta de 1,3%. O Distrito Federal registrou o maior crescimento percentual, de 3,3%, e subiu para a segunda colocação, com R$ 2.284. Já o Rio de Janeiro caiu para o terceiro lugar, com R$ 2.223, após retração de 0,4%.

Na sequência, estados do Sul e Centro-Oeste também aparecem com médias acima de R$ 2.000: Santa Catarina (R$ 2.198, +3,6%), Paraná (R$ 2.129, +2,4%), Mato Grosso (R$ 2.127, +3,3%), Rio Grande do Sul (R$ 2.062, +2,5%), Minas Gerais (R$ 2.028, +2,6%), Espírito Santo (R$ 2.006, +4,0%) e Mato Grosso do Sul (R$ 2.000, +2,9%).

O estudo ainda aponta que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram os maiores salários de admissão[/grifar], reflexo do perfil industrial e econômico dessas áreas.

Regiões norte e nordeste concentram os menores salários

Na outra ponta do ranking, os menores salários médios de admissão foram observados nos estados do Norte e Nordeste. A Paraíba (R$ 1.792, +3,4%), Sergipe (R$ 1.784, +4,1%), Rio Grande do Norte (R$ 1.760, +0,8%) e Alagoas (R$ 1.753, +3,2%) figuram entre os menores valores do país.

Ainda abaixo da média nacional, aparecem também Amapá (R$ 1.725, +3,2%), Roraima (R$ 1.715, +0,7%) e Acre (R$ 1.700, +0,9%). A FIRJAN associa os menores salários à menor concentração de setores industriais e tecnológicos nessas regiões.

No recorte por setores, os maiores valores médios de admissão foram registrados na Indústria (R$ 2.310) e nos Serviços (R$ 2.250), enquanto Agropecuária e Comércio apresentam salários inferiores, embora com crescimento real.

Segundo o levantamento, 77% das ocupações analisadas registraram aumento real nos salários de admissão em 2024. Áreas como tecnologia, engenharia e inovação lideram a valorização, refletindo maior competitividade na atração e retenção de profissionais.

Salário médio anual de admissão por unidade da federação

UFSalário MédioVariação (acum. em 2024)
1 - SPR$ 2.4731,3%
2 - DFR$ 2.2843,3%
3 - RJR$ 2.223-0,4%
4 - SCR$ 2.1983,6%
5 - PRR$ 2.1292,4%
6 - MTR$ 2.1273,3%
7 - RSR$ 2.0622,5%
8 - MGR$ 2.0282,6%
9 - ESR$ 2.0064,0%
10 - MSR$ 2.0002,9%
11 - PAR$ 1.9730,1%
12 - GOR$ 1.9333,2%
13 - CER$ 1.9270,1%
14 - MAR$ 1.9273,2%
15 - AMR$ 1.9171,7%
16 - BAR$ 1.8990,9%
17 - PER$ 1.8681,1%
18 - TOR$ 1.8623,6%
19 - PIR$ 1.8571,9%
20 - ROR$ 1.8333,1%
21 - PBR$ 1.7923,4%
22 - SER$ 1.7844,1%
23 - RNR$ 1.7600,8%
24 - ALR$ 1.7533,2%
25 - APR$ 1.7253,2%
26 - RRR$ 1.7150,7%
27 - ACR$ 1.7000,9%
BrasilR$ 2.1782,0%
