Procurando emprego? Veja os estados com maiores salários do Brasil, segundo estudo da Firjan

Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11h01.
Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 11h09.
O salário médio de admissão no Brasil apresentou avanço de 2,0%, atingindo R$2.178 em 2024. Este valor representa uma superação em relação ao ano anterior, quando o avanço foi de 1,2%, conforme aponta o estudo "Raio-X do salário de admissão", da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).
A pesquisa indica que os ganhos iniciais retomam tendência de crescimento iniciada em 2023, após quedas nos anos anteriores.
No ranking nacional, São Paulo manteve a liderança, com salário médio de R$ 2.473 e alta de 1,3%. O Distrito Federal registrou o maior crescimento percentual, de 3,3%, e subiu para a segunda colocação, com R$ 2.284. Já o Rio de Janeiro caiu para o terceiro lugar, com R$ 2.223, após retração de 0,4%.
Na sequência, estados do Sul e Centro-Oeste também aparecem com médias acima de R$ 2.000: Santa Catarina (R$ 2.198, +3,6%), Paraná (R$ 2.129, +2,4%), Mato Grosso (R$ 2.127, +3,3%), Rio Grande do Sul (R$ 2.062, +2,5%), Minas Gerais (R$ 2.028, +2,6%), Espírito Santo (R$ 2.006, +4,0%) e Mato Grosso do Sul (R$ 2.000, +2,9%).
O estudo ainda aponta que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram os maiores salários de admissão[/grifar], reflexo do perfil industrial e econômico dessas áreas.
Na outra ponta do ranking, os menores salários médios de admissão foram observados nos estados do Norte e Nordeste. A Paraíba (R$ 1.792, +3,4%), Sergipe (R$ 1.784, +4,1%), Rio Grande do Norte (R$ 1.760, +0,8%) e Alagoas (R$ 1.753, +3,2%) figuram entre os menores valores do país.
Ainda abaixo da média nacional, aparecem também Amapá (R$ 1.725, +3,2%), Roraima (R$ 1.715, +0,7%) e Acre (R$ 1.700, +0,9%). A FIRJAN associa os menores salários à menor concentração de setores industriais e tecnológicos nessas regiões.
No recorte por setores, os maiores valores médios de admissão foram registrados na Indústria (R$ 2.310) e nos Serviços (R$ 2.250), enquanto Agropecuária e Comércio apresentam salários inferiores, embora com crescimento real.
Segundo o levantamento, 77% das ocupações analisadas registraram aumento real nos salários de admissão em 2024. Áreas como tecnologia, engenharia e inovação lideram a valorização, refletindo maior competitividade na atração e retenção de profissionais.
|UF
|Salário Médio
|Variação (acum. em 2024)
|1 - SP
|R$ 2.473
|1,3%
|2 - DF
|R$ 2.284
|3,3%
|3 - RJ
|R$ 2.223
|-0,4%
|4 - SC
|R$ 2.198
|3,6%
|5 - PR
|R$ 2.129
|2,4%
|6 - MT
|R$ 2.127
|3,3%
|7 - RS
|R$ 2.062
|2,5%
|8 - MG
|R$ 2.028
|2,6%
|9 - ES
|R$ 2.006
|4,0%
|10 - MS
|R$ 2.000
|2,9%
|11 - PA
|R$ 1.973
|0,1%
|12 - GO
|R$ 1.933
|3,2%
|13 - CE
|R$ 1.927
|0,1%
|14 - MA
|R$ 1.927
|3,2%
|15 - AM
|R$ 1.917
|1,7%
|16 - BA
|R$ 1.899
|0,9%
|17 - PE
|R$ 1.868
|1,1%
|18 - TO
|R$ 1.862
|3,6%
|19 - PI
|R$ 1.857
|1,9%
|20 - RO
|R$ 1.833
|3,1%
|21 - PB
|R$ 1.792
|3,4%
|22 - SE
|R$ 1.784
|4,1%
|23 - RN
|R$ 1.760
|0,8%
|24 - AL
|R$ 1.753
|3,2%
|25 - AP
|R$ 1.725
|3,2%
|26 - RR
|R$ 1.715
|0,7%
|27 - AC
|R$ 1.700
|0,9%
|Brasil
|R$ 2.178
|2,0%