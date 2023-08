Procurando emprego home office? Mais de 800 vagas remotas estão disponíveis. Veja os requisitos

Apesar do crescimento do trabalho presencial no pós-pandemia, muitas empresas continuam apostando no modelo 100% remoto como forma de atrair talentos e otimizar custos.

Pensando nisso, selecionamos algumas vagas de home office para atuação em diversas áreas como administrativo, marketing, vendas e tecnologia. Veja os requisitos e como participar do processo seletivo:

Doc 9

A Doc 9, lawtech que desenvolve tecnologia para otimizar a rotina dos escritórios de advocacia e departamento jurídico de empresas, abrirá 22 vagas de emprego nos próximos meses em diferentes áreas. Seguem as vagas abertas:

Coordenador Comercial (presencial - POA)

Assistente de Atendimento ao Cliente (remoto)

Coordenador de Operações - Logística Jurídica (remoto)

Desenvolvedor Full Stack Sr. (remoto)

Desenvolvedor Front End Pl. (remoto)

DevSecOps (remoto)

Agilista/Scrum Master (remoto)

Desenvolvedor PHP Pl. (remoto)

UX (remoto)

SEO Marketing (remoto)

Content Marketing (remoto)

Performance Marketing (remoto)

Analista de Comunidade (remoto)

Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito a vários benefícios como plano de saúde, VR, auxílio creche, auxílio home office, entre outros. Ter experiência no mercado jurídico é um diferencial que destaca os candidatos.

Inscrições: As informações sobre as vagas e como se candidatar estão na página da empresa na plataforma da Gupy e na página da Doc 9 no LinkedIn.

Quality Digital

A Quality Digital, empresa de tecnologia com expertise na aceleração digital dos negócios de seus clientes, listada no Bovespa Mais (QUSW3) da B3, anuncia mais de 70 vagas entre híbridas, presenciais e remotas na área de tecnologia, distribuídas nos estados do Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Recife, Santa Catarina, Alagoas e Distrito Federal.

A companhia com mais de 33 anos de fundação, atua em todo o território nacional e conta com escritórios em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, além de sedes na Europa, Espanha, EUA e tem projetos em mais de 25 países. No portfólio, a Quality Digital atende marcas como, Electrolux, O Boticário, Claro, Volvo, entre outros. Entre os benefícios, a empresa oferece: vale-alimentação ou vale-refeição, Gympass, vale-transporte, assistência médica e odontológica e auxílio creche.

Entre as oportunidades disponíveis na empresa, destacam-se as seguintes vagas:

Vagas remotas:

2 vagas para Pessoa Desenvolvedora Powerbuilder Senior

2 vagas para Pessoa Desenvolvedora Powerbuilder Pleno

Pessoa Analista de Suporte a Infraestrutura da Rede de TI PL

Pessoa Analista de Suporte a Infraestrutura da Rede de TI SR

Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Linux PL

Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Linux SR

Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Microsoft PL

Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Microsoft PL

Analista Suporte a Infraestrutura Citrix SR

Analista de Qualidade de Software (QA) Júnior

Analista de BI Pleno

Especialista de Infraestrutura – Sharepoint Online

Especialista de Infraestrutura – Exchange (OnPrimesses e Online)

Analista de Redes Sênior – Controle de Tráfego

Analista de Redes Sênior – Gestão de Rede

Gerente de Projetos de TI – Telecom

Pessoa Desenvolvedora Web/Mobile Full Stack Sênior

2 vagas para Pessoa Desenvolvedora Powerbuilder Senior 2 vagas para Pessoa Desenvolvedora Powerbuilder Pleno Pessoa Analista de Suporte a Infraestrutura da Rede de TI PL Pessoa Analista de Suporte a Infraestrutura da Rede de TI SR Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Linux PL Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Linux SR Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Microsoft PL Analista Suporte a Infraestrutura da Rede de TI – Microsoft PL Analista Suporte a Infraestrutura Citrix SR Analista de Qualidade de Software (QA) Júnior Analista de BI Pleno Especialista de Infraestrutura – Sharepoint Online Especialista de Infraestrutura – Exchange (OnPrimesses e Online) Analista de Redes Sênior – Controle de Tráfego Analista de Redes Sênior – Gestão de Rede Gerente de Projetos de TI – Telecom Pessoa Desenvolvedora Web/Mobile Full Stack Sênior Vagas Híbridas:

Analista de Controladoria Pleno – em Pinhais/PR

Analista de Firewall Paloauto (Segurança da Informação PL) – em Cotia/SP

Inscrições: Para se candidatar, os interessados devem se cadastrar na página de carreiras da Quality Digital.

A N5, empresa de software para Indústria financeira, anuncia mais de 800 vagas em aberto totalmente home-office.

As vagas são para diversas áreas, entre elas:

TL Full Stack,

TL Back End,

Sr engenheiro de dados,

Business Diretor Brasil,

Business Diretor México,

Business Diretor Colômbia,

Partnerships Leader,

Cross Selling Leader,

CDO,

Architect.

Como uma de suas principais características, desde seu início, é de ser uma empresa remota, as oportunidades seguem em formato home-office. Além disso, por ser uma multinacional, com presença em 15 países, os profissionais podem estar em qualquer lugar e se candidatar para trabalhar na N5.

Inscrições: Para se candidatar, basta enviar CV para rh@n5now.com ou pelo site da N5.

A travel tech Onfly, que oferece a empresas uma plataforma completa de gestão de viagens e despesas, tem 67 vagas híbridas em áreas como tecnologia, vendas, produto, atendimento ao cliente e recursos humanos. A empresa tem escritórios em São Paulo e em Belo Horizonte, mas possui também vagas destinadas a executivos de vendas em diversas regiões do Brasil como Recife, Goiânia, Florianópolis e Curitiba.

A startup oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação e transporte, desconto em graduação e pós-graduação e auxílio para pagar academia, terapia e 90% em cursos de inglês, espanhol, francês e italiano.

Inscrições: Para ver os requisitos de cada vaga e fazer a inscrição, basta acessar o perfil da Onfly no Gupy.

Remotar

A Remotar, plataforma de curadoria de vagas remotas do Brasil, divulga dezenas de oportundades remotas de diversas empresas, facilitando a busca de profissionais pelo trabalho home office. Vejas as oportunidades distribuídas entre as áreas administrativas, financeiro, marketing, vendas e tecnologia.

Vagas remotas em Administrativo e Financeiro

> Vagas nível iniciante

> Vagas nível pleno / sênior

Vagas remotas em Marketing e Vendas

> Vagas nível iniciante

> Vagas nível pleno / sênior

Vagas remotas em Tecnologia

> Vagas nível iniciante

Vagas nível pleno / sênior

> Vagas internacionais

LEIA MAIS:

Lazy Job: o que é a nova tendência da Geração Z e o impacto dela para a sua carreira

Empregados preferem home office ou trabalho híbrido; empresas, o presencial. Como ter um consenso?

Você sabe o que é “grumpy staying”? Tendência do mercado americano parece que chegou no Brasil