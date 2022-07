Procuram-se profissionais em ESG, a especialidade mais disputada por multinacionais bilionárias

Enquanto os investidores — e a sociedade — exigem, as empresas firmam compromissos cada vez mais ambiciosos em ESG. Governança ambiental, social e corporativa tem dado o tom para boa paerte das ações, em todas as frentes, da linha de produção até o atendimento pós-consumo.

E não basta anunciar metas de longo prazo. É preciso demonstrar para o mercado que os avanços estão acontecendo, neste momento. Não apenas os investimentos específicos de ESG mas também todos os papéis emitidos pelas organizações são valorizados, ou desvalorizados, de acordo com este desempenho.

De fato, um estudo da poderosa Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aponta que 93,9% das pessoas e instituições que mantêm o mercado girando estão mais interessados em destrinchar as ações das corporações onde pretendem colocar seu dinheiro.

Eles sabem que a rentabilidade acompanha as tendências para o futuro no longo prazo. E que só vai crescer no mercado quem conseguir, de forma mensurável, avançar em pautas ambientais, sociais e de governança.

Para os profissionais, tudo isso significa uma enorme oportunidade. Por outro lado, trabalhar com propósito, implementando ações nas organizações, não é simples. Exige criatividade, liderança e capacidade de trabalho em equipe e de ouvir a sociedade, de forma a desenhar programas capazes de produzir impacto para as comunidades onde a empresa atua, reduzindo emissões, melhorando a eficiência energética e atuando na melhoria da gestão de riscos e dos procedimentos de governança e transparência.

Esse é o tema da masterclass gratuita “Carreira em ESG”, uma realização de EXAME. No próximo dia 12 de julho, às 19h30, a aula vai ajudar a encontrar um trabalho com propósito e salários altos. Afinal, multinacionais bilionárias estão disputando este profissional.

Faltam profissionais em ESG, uma carreira que chega a render salários de até R$ 20 mil mensais. O CFA Institute realizou um estudo em dezembro de 2020, em que analisou 1 milhão de perfis no LinkedIn. Menos de 1% apontava qualquer formação ou qualificação que os habilitasse para atuar na área.

São profissionais que acreditam nas causas em que atuam, como apontou um levantamento da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps) em parceria com a Deloitte. Entre os entrevistados, entre respostas múltiplas, 70% disseram que optaram por esse caminho em busca de realização pessoal, e 55% por admiração ao tema. E 44% já têm uma formação específica na área.

Um relatório da PwC aponta que, até 2025, 57% dos ativos de fundos mútuos na Europa estarão alocados em ativos que levam em conta os princípios ESG, o que representa US$ 8,9 trilhões. Em 2020, eram 15,1%. Ou seja: a procura por profissionais tende a aumentar, assim como a exigência por qualificação, e o aumento da remuneração.

O mercado consumidor também reconhece a importância de adotar ações de governança social, sustentável e corporativa: segundo a pesquisa global sobre sustentabilidade da Capterra, os países latino-americanos são os mais dispostos a pagar 20%, ou mais, em produtos que sejam sustentáveis.

E 79% dos brasileiros dizem que apoiam empresas que se mostram sustentáveis em seus valores. Além disso, de acordo com um levantamento encomendado pela revista Consumidor Moderno, 51% dos consumidores dão prioridade a empresas que realizam ações de responsabilidade social.

Quem vai conduzir a masterclass gratuita “Carreira em ESG” é a diretora de ESG de EXAME, Renata Faber. Ela tem 20 anos de experiência no mercado financeiro. Formada em administração de empresas pela FGV, foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pelo ranking da Institutional Investor.

O tempo de trabalho na área e vivência com investidores internacionais fez com que, em 2012, Renata percebesse o crescimento do tema ESG e começasse a mergulhar nessa área. Estudou na London Business School e em outras instituições para se especializar e, desde que assumiu a cadeira de diretora de ESG na EXAME, vem trabalhando ativamente em parceria com empresas para auxiliá-las a avançar na agenda.

