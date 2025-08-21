Carreira

Procura-se: Na Prática abre vagas para aprender com um dos empresários mais influentes do mundo

Masterclass gratuita ensina a estruturar objetivos ambiciosos, agir com pragmatismo e criar uma rede de pessoas talentosas

(Kenishirotie/iStockphoto)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17h48.

A masterclass online e gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann”, promovida pelo Na Prática, oferece uma oportunidade única para jovens profissionais que desejam transformar suas carreiras. 

No dia 04/09, os participantes poderão aprender diretamente com um dos empresários mais influentes do Brasil sobre como pensar grande, agir com foco e construir redes com pessoas de alto potencial para alcançar seus sonhos com clareza e estratégia.

Jorge Paulo Lemann é um bilionário banqueiro de investimentos e empresário. Foi cofundador da empresa de investimentos 3G Capital, detentora de marcas como Burger King, Tim Hortons, Anheuser-Busch e Heinz.

Por que esta masterclass é imperdível?

A masterclass é voltada para quem quer desenvolver a mentalidade de Sonho Grande, definindo objetivos ambiciosos a curto, médio e longo prazo, com estratégia e clareza. 

Além disso, o evento ensina como executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns; e como conectar-se com pessoas talentosas e diversas, acelerando o crescimento profissional.

Estrutura da Masterclass

A jornada está dividida em três módulos que guiam o participante em um processo claro e aplicável:

Módulo 1 – A Importância de uma Rede de Gente Boa

Descubra como identificar e se conectar com pessoas diversas e talentosas que impulsionam seu crescimento e abrem novas oportunidades.

Módulo 2 – Como Pensar Grande

Aprenda a estabelecer metas ambiciosas de curto, médio e longo prazo com clareza e estratégia.

Módulo 3 – Execução, Solução e Pragmatismo

Saiba transformar ideias em resultados concretos: simplificando problemas, evitando erros e equilibrando inovação com pragmatismo.

Quem deve participar?

Esta Masterclass foi criada especialmente para quem busca:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande — com ambição e foco nos objetivos

  • Executar com simplicidade e eficácia, evitando erros comuns e aplicando soluções pragmáticas

  • Conectar-se com pessoas talentosas e diversas, criando uma rede poderosa de crescimento

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita, online e acontece no dia 04/09. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

