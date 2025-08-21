Procura-se: Na Prática abre vagas para aprender com um dos empresários mais influentes do mundo

(Kenishirotie/iStockphoto)
Redatora
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17h48.
A masterclass online e gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann”, promovida pelo Na Prática, oferece uma oportunidade única para jovens profissionais que desejam transformar suas carreiras.
No dia 04/09, os participantes poderão aprender diretamente com um dos empresários mais influentes do Brasil sobre como pensar grande, agir com foco e construir redes com pessoas de alto potencial para alcançar seus sonhos com clareza e estratégia.
Jorge Paulo Lemann é um bilionário banqueiro de investimentos e empresário. Foi cofundador da empresa de investimentos 3G Capital, detentora de marcas como Burger King, Tim Hortons, Anheuser-Busch e Heinz.
A masterclass é voltada para quem quer desenvolver a mentalidade de Sonho Grande, definindo objetivos ambiciosos a curto, médio e longo prazo, com estratégia e clareza.
Além disso, o evento ensina como executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns; e como conectar-se com pessoas talentosas e diversas, acelerando o crescimento profissional.
A jornada está dividida em três módulos que guiam o participante em um processo claro e aplicável:
Descubra como identificar e se conectar com pessoas diversas e talentosas que impulsionam seu crescimento e abrem novas oportunidades.
Aprenda a estabelecer metas ambiciosas de curto, médio e longo prazo com clareza e estratégia.
Saiba transformar ideias em resultados concretos: simplificando problemas, evitando erros e equilibrando inovação com pragmatismo.
Esta Masterclass foi criada especialmente para quem busca:
A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita, online e acontece no dia 04/09. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.
Com essa masterclass você pode:
