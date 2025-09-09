'Procrastinar tem má fama, mas quando usada estrategicamente pode ser benéfica', diz especialista

Procrastinar pode parecer uma falha de caráter, mas para Arthur Brooks, cientista social e pesquisador da felicidade de Harvard, trata-se de uma habilidade que pode ser administrada como uma vantagem competitiva no ambiente profissional.

Em seu novo livro The Happiness Files: Insights on Work and Life, Brooks propõe uma visão alternativa sobre o ato de adiar tarefas, especialmente quando se trata de atividades criativas ou estratégicas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Esperar o momento certo

“Procrastinar recebe uma má reputação", diz ele. "De fato, adiar responsabilidades rotineiras e necessárias faz o trabalho se acumular e quase sempre prejudica o bem-estar. Mas, quando usado estrategicamente, um pouco de procrastinação pode ser benéfico”, escreve o autor.

A base de sua tese remonta ao Egito Antigo, onde a procrastinação era vista sob duas óticas: como preguiça ou como uma forma de “esperar o momento certo”. Para Brooks, líderes e gestores podem se beneficiar justamente dessa segunda perspectiva, desde que estejam atentos à diferença entre adiar por estratégia e evitar por insegurança.

No universo da liderança, em que decisões impactam equipes inteiras e a pressão por entregas rápidas é constante, o tempo de reflexão pode ser uma ferramenta valiosa. Mas essa pausa precisa ser consciente.

“Adiar com intenção” é o termo usado por Brooks para definir quando o adiamento ocorre com propósito (por exemplo, para amadurecer uma ideia, reorganizar prioridades ou buscar inspiração antes de agir).

Uma das recomendações do autor é que os profissionais façam um autodiagnóstico: a procrastinação está sob controle ou está afetando sua produtividade e bem-estar? Caso a resposta seja negativa, é sinal de que o comportamento se tornou crônico, e aí é hora de intervir.

