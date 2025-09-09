'Procrastinar tem má fama, mas quando usada estrategicamente pode ser benéfica', diz especialista

A ciência não compreende a preguiça como uma patologia, mas como um hábito | Getty Images / (Getty Images/Getty Images)
Content Writer
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11h37.
Procrastinar pode parecer uma falha de caráter, mas para Arthur Brooks, cientista social e pesquisador da felicidade de Harvard, trata-se de uma habilidade que pode ser administrada como uma vantagem competitiva no ambiente profissional.
Em seu novo livro The Happiness Files: Insights on Work and Life, Brooks propõe uma visão alternativa sobre o ato de adiar tarefas, especialmente quando se trata de atividades criativas ou estratégicas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
“Procrastinar recebe uma má reputação", diz ele. "De fato, adiar responsabilidades rotineiras e necessárias faz o trabalho se acumular e quase sempre prejudica o bem-estar. Mas, quando usado estrategicamente, um pouco de procrastinação pode ser benéfico”, escreve o autor.
A base de sua tese remonta ao Egito Antigo, onde a procrastinação era vista sob duas óticas: como preguiça ou como uma forma de “esperar o momento certo”. Para Brooks, líderes e gestores podem se beneficiar justamente dessa segunda perspectiva, desde que estejam atentos à diferença entre adiar por estratégia e evitar por insegurança.
No universo da liderança, em que decisões impactam equipes inteiras e a pressão por entregas rápidas é constante, o tempo de reflexão pode ser uma ferramenta valiosa. Mas essa pausa precisa ser consciente.
“Adiar com intenção” é o termo usado por Brooks para definir quando o adiamento ocorre com propósito (por exemplo, para amadurecer uma ideia, reorganizar prioridades ou buscar inspiração antes de agir).
Uma das recomendações do autor é que os profissionais façam um autodiagnóstico: a procrastinação está sob controle ou está afetando sua produtividade e bem-estar? Caso a resposta seja negativa, é sinal de que o comportamento se tornou crônico, e aí é hora de intervir.
