Processo seletivo seleciona turma para estudar Ciência de Dados e IA com bolsa integral; inscreva-se

Cursar uma graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial com bolsa de estudo não é mais um sonho distante. Isso porque a Faculdade EXAME, instituição de ensino com nota máxima no MEC, está com processo seletivo aberto para conceder bolsa 100% integral aos interessados em sua nova formação superior.

Para participar da seleção, é preciso preencher alguns requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Possuir certificado de conclusão do Ensino Médio;

E ter nota mínima de 550 nas últimas três edições do Enem (2021, 2022 ou 2023).

O único custo relacionado ao programa será o da taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00, que deverá ser pago no momento do cadastro inicial.

Preenche os requisitos e quer tentar uma bolsa integral? As inscrições estão abertas até 14/7

Fique atento às etapas do processo seletivo

Até 14/07/2024: inscrições; Em 15/07/2024: divulgação do ranking Enem; Até 21/07/2024: comprovação documental; Em 24/07/2024: ranking após a comprovação documental; De 29/07/2024 a 01/08/2024: entrevistas; Em 05/08/2024: divulgação dos aprovados; De 05/08/2024 a 11/08/2024: matrículas; Em 16/08/2024: início das aulas.

Conheça a graduação da Faculdade EXAME

A graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial tem duração total de dois anos. Com presença e pontuação necessária para a aprovação, os estudantes receberão um diploma reconhecido pelo MEC ao final da formação.

A graduação está dividida em quatro semestres, cada um com cinco disciplinas e carga horária de 80 horas. Veja, abaixo, os principais temas abordados em cada semestre.

Fundamentos de Gestão e Tecnologia

Fundamentos Matemáticos e Programação

Engenharia de Software e Dados

Inteligência Artificial e Machine Learning

FAQ: Conheça a área de Ciência de Dados e IA

O que faz um Cientista de Dados?

Coletar, analisar e interpretar grandes volumes de dados estão entre as principais funções e responsabilidades de um Cientista de Dados, mas esse profissional também precisa ser capaz de orientar tomadas de decisões mais estratégicas e fornecer insights relevantes.

Qual o salário de um Cientista de Dados?

A remuneração pode variar conforme o nível de experiência, a localização geográfica da vaga e o setor de atuação da empresa contratante. No entanto, segundo o Glassdoor, os salários ficam entre R$ 10 mil, podendo chegar a R$ 18 mil em posições seniores.

Quais as habilidades necessárias?

Conhecimentos de programação, estatística, aprendizado de máquina, manipulação de grandes volumes de dados podem ser exigidas em algumas posições. Além disso, habilidades de comunicação são essenciais para esses profissionais, que precisam saber como traduzir resultados técnicos em insights aplicáveis.

Quais são as perspectivas de carreira?

Cientistas de dados, em especial aqueles com habilidades em IA, têm se destacado como um dos profissionais mais cobiçados e bem remunerados do mercado. “Espera-se que o emprego de analistas e cientistas de dados, especialistas em big data, especialistas em aprendizado de máquina de IA e profissionais de segurança cibernética cresça, em média, 30% até 2027”, diz o relatório The Future of Jobs do Fórum Econômico Mundial.

Qual é a diferença entre Ciência de Dados e IA?

Embora interligadas, a Ciência de Dados está relacionada com a análise e interpretação de dados, enquanto a IA se concentra na criação de sistemas que podem realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. No entanto, o conhecimento combinado das duas áreas torna um profissional imbatível no mercado de trabalho.

