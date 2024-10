Primeira edição do prêmio EXAME Gestão de Pessoas celebra empresas com melhores práticas de RH

Num mundo com trabalhadores com expectativas e ideais tão elevadas sobre o seu próprio sucesso, um bom clima no ambiente de trabalho é um bom caminho para o negócio conquistar suas metas, inclusive financeiras.

Há cinco décadas com a missão de relatar o que é importante para as empresas brasileiras, a EXAME colocou o tema experiência dos funcionários no radar da cobertura jornalística logo cedo. Em abril de 1970, com pouco menos de três anos de vida, a EXAME destacou, na capa, a seguinte manchete: "Saiba porquê o escritório é tão importante quanto sua casa". A reportagem em questão trazia dicas de objetos e práticas para um ambiente de trabalho produtivo.

Agora, a EXAME dá um passo além. Nesta quinta-feira, 17 de outubro, a revista celebra a primeira edição do prêmio EXAME Gestão de Pessoas num evento presencial em São Paulo. Em parceria com a consultoria global em processos de recursos humanos Mercer e com patrocínio do BTG Advisors (do mesmo grupo de controle da EXAME) e da empresa de tecnologia para recursos humanos Sólides, o prêmio quer reconhecer as empresas brasileiras com práticas de excelência em recursos humanos.

O evento contará com três painéis sobre gestão de pessoas. Um deles, liderado por Bruno Leonardo, vice presidente de Educação Corporativa na EXAME, discutirá o futuro do trabalho. Em outro, será analisada a experiência do colaborador em tempos de desafio de engajamento. Um terceiro painel tratará sobre a cultura organizacional no centro da estratégia de negócios.

A partir das 17h20min, a EXAME premiará empresas que entraram na primeira edição do ranking.

O objetivo do prêmio

Para a EXAME, o objetivo é trazer um prêmio completamente inovador. “Queremos um prêmio que mostre não só um retrato da experiência dos funcionários dentro das empresas, mas que também mostra tendências e caminhos que empresas podem investir e se preparar para o futuro do trabalho”, diz Bruno Leonardo, vice-presidente de educação corporativa da EXAME.

"Diversos setores estão sendo transformados, não só por uma tecnologia, mas por várias ao mesmo tempo, como a IA, o blockchain e a Internet das Coisas. Ter pessoas preparadas para entregar no mais alto nível será um dos maiores desafios”, completa Leonardo. “Então, é um prêmio que também tem como objetivo apoiar as empresas a se preparar para um futuro que ainda não conhecemos."

Para Daniela Junqueira Segre, employee experience & engagement leader da Mercer, o intuito do estudo é apoiar as organizações a entender melhor as expectativas de seus funcionários. "A importância de focar na experiência dos funcionários nunca foi tão evidente para as organizações", diz Segre.

"Por meio de estudos globais realizados ao longo de vários anos, entrevistas com líderes de RH e uma escuta ativa e atenta com os funcionários, descobrimos que, quando vivenciamos experiências positivas no ambiente de trabalho, o engajamento aumenta, a produtividade cresce e o desempenho se destaca", completa Segre.

"Além disso, uma cultura organizacional saudável é capaz de atrair talentos e estimular a inovação e a criatividade das pessoas. Ao focar nos momentos cruciais dessa jornada, as organizações podem entender as expectativas de seus funcionários e oferecer experiências ainda melhores, contribuindo para uma sociedade mais justa e próspera."