Dia das Mães: Movimento convida empresas a dar dia de folga de presente

Pensando no que dar de presente no Dia das Mães? Com o movimento “A mãe tá ON, mas tá cansada”, as mães ganham um dia de folga no trabalho.

A iniciativa foi criada pela B2Mamy, hub de inovação focado em mulheres e mães, em 2021 e agora tem sua segunda edição. Na edição inaugural, 33 empresas entraram na onda e deram um dia de folga do trabalho para mais de 500 mães em oito estados brasileiros.

Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy, explica que, dessa forma, a ação foi pensada como um momento de reflexão sobre como cuidamos de quem cuida.

“Um dia em que a escolha será totalmente dela, para ela. Um dia de autocuidado, sem trabalho e múltiplas jornadas. Logo nós, mães, que cuidamos o tempo todo, precisamos parar e cuidar de nós mesmas", diz.

Em levantamento da InfoJobs, plataforma de recrutamento, com 1627 pessoas, 87% das entrevistadas afirmaram que vivenciam a dupla jornada de trabalho. Ou seja, elas precisam conciliar as atividades profissionais com tarefas em casa.

Entre estas, 54% afirmam que a rotina impacta negativamente o rendimento e desenvolvimento no trabalho.

Na B2Mamy, a folga vai acontecer nesta sexta-feira, dia 6, antes da comemoração do Dia das Mães. Mas essa não é uma regra do movimento. A ideia é que a empresa ofereça uma opção de pausa na rotina para suas funcionárias.

"A ideia surgiu em uma noite durante uma reunião em que todas estávamos cansadas, mas ON. Olhando para as ações, para as entregas e para as metas. Mas quando nos olhamos, percebemos que ali havia um pedido: pausa”, afirma Junco.

A B2Mamy foi fundada em 2016 e apoia o desenvolvimento de negócios fundados e liderados por mães. O hub ajuda a formar uma comunidade, já capacitou mais de 50 mil mulheres e movimenta mais de R$ 16 milhões dentro da rede.

Para quem quer uma folga ou quer presentear as mães da sua empresa, as empresa só precisam acessar o site da B2Mamy, conferir o manifesto e preencher o formulário.

