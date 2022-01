Preposições em inglês: não se confunda mais após esta lição de inglês

Por Michel Rosas, professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas

Se você sente dificuldade com preposições em inglês, saiba que esta é uma dúvida muito frequente entre alunos. É comum confundi-las e usar uma preposição no lugar de outra.

O problema é que, muitas vezes, isso pode acabar alterando todo o significado da frase! O mesmo verbo, usando preposições diferentes, vai ter significados diferentes, e você precisa tomar cuidado com isso.

Por isso vou deixar alguns exemplos abaixo, mas, em vez de memorizar, a minha principal dica é que você leia muitos textos, artigos e livros, porque isso vai ajudar a criar uma base intuitiva de qual preposição usar em qualquer contexto.

Vamos lá?

SPEAK

Se você usar a preposição “to” o significado será de que você está falando “com alguém”. Já a preposição “about” indica que você está falando “sobre alguém ou alguma coisa”.

She spoke to me at the party yesterday. (Ela falou comigo na festa ontem)

She spoke about me at the party yesterday. (Ela falou sobre mim na festa ontem)

SHOUT

Quando usamos “shout at” estamos dizendo que alguém gritou com outra pessoa porque estava irritada. Mas quando usamos “shout to” estamos dizendo que uma pessoa falou mais alto com outra apenas porque queria ser ouvida (como se estivesse distante ou com muito barulho no ambiente, por exemplo).

Don’t shout at me, there’s no reason the be so angry. (Não grite comigo, não há motivo para estar tão bravo)

When you need help upstairs, just shout to me. (Quando você precisar de ajuda no andar de cima, grite para mim)

THROW

Aqui a diferença é parecida com “shout”. Quando dizemos “throw at” estamos dizendo que alguém jogou algo em outra pessoa com o objetivo de atingi-la. Mas quando usamos “throw to” estamos dizendo que alguém jogou algo para outra pessoa apenas com o objetivo de passar, como uma bola em um jogo de basquete, por exemplo.

He threw the ball to me during the match. (Ele jogou a bola para mim durante a partida)

The man threw his shoes at the president. (O homem jogou os sapatos no presidente)

MAKE

Vamos colocar o verbo “make” no passado e ver como ele muda de acordo com a preposição:

Made by = feito por alguém

Made for = feito para alguém

Made of = feito de (algum material)

Made from = feito de (algum material que foi modificado)

Agora veja os exemplos:

This skirt was made by my mother. (Esta saia foi feita pela minha mãe)

My mother made this skirt for me. (Minha mãe fez esta saia para mim)

The skirt is made of a blue fabric. (A saia é feita de um tecido azul)

The fabric is made from plastic bottles. (O tecido é feito de garrafas de plástico)

LOOK

Para dizer “olhar para” vamos usar a preposição “at”. Quando dizemos “look for” estamos “procurando alguma coisa”.

Look at me… There’s something on your face. (Olhe para mim… Tem alguma coisa no seu rosto)

I’m looking for my glasses, have you seen them anywhere? (Estou procurando meus óculos, você os viu em algum lugar?)

Michel Rosas é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo, é coordenador de marketing e comunicação na Companhia de Idiomas/Verbify e professor de inglês há 14 anos. É especialista em estratégias de engajamento e nutrição pela Northwestern University e estratégias de marketing de conteúdo pela Universidade da Califórnia, assim como vários cursos de análise estratégica e marketing digital. Também é colunista de inglês na Exame.com. Quer falar comigo? É só mandar um email para michel@companhiadeidiomas.com.br ou me procurar no LinkedIn: linkedin.com/in/michel-rosas/

