O Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025 está com as inscrições abertas, oferecendo reconhecimento às empresas que mais se destacam em estratégias inovadoras e eficientes na gestão de pessoas e recursos humanos no Brasil.

A iniciativa, conduzida pela EXAME em parceria com a consultoria Mercer e apoio da Slik, busca mapear as melhores práticas do mercado e destacar as companhias que fazem diferença na experiência dos funcionários - independentemente do setor ou tamanho.

Na primeira edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas, realizada no último ano, 450 empresas participaram da premiação, e no final 12 foram premiadas. Veja como a sua empresa pode concorrer a este prêmio.

Quais são os requisitos?

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, exceto bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para ser elegível, a organização precisa:

Ter mais de 100 colaboradores elegíveis;

Estar no Brasil há pelo menos dois anos.

Como funciona o processo de inscrição?

As empresas interessadas devem acessar a página de inscrição e seguir as instruções. Após o cadastro, a organização receberá um e-mail com o Kit do Participante, que inclui:

Termo de adesão;

Regulamento;

Cronograma;

Template de comunicação para os colaboradores;

Questionário teste para o RH se preparar;

Link para o formulário oficial de participação.

Atenção: a avaliação terá duas frentes

O estudo baseia-se em duas pesquisas:

Questionário do RH – detalha as estratégias de gestão de pessoas da empresa. Pesquisa com os colaboradores – avalia a experiência dos funcionários na organização.

A quantidade mínima de respostas necessárias dependerá do tamanho da empresa, informação que está detalhada no regulamento.

Atenção ao prazo!

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025 podem ser feitas até 25 de abril de 2025. Mas atenção: como o processo envolve duas pesquisas simultâneas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade para as melhores em gestão de pessoas

Os dados serão analisados pela Mercer, que gerará relatórios detalhados sobre o desempenho de cada empresa. As organizações com melhores resultados serão destacadas em um evento de premiação em São Paulo, reunindo CEOs e CHROs de empresas participantes.

As empresas que mais pontuarem ganharão destaque nos canais da EXAME, com matéria na revista, no site e nas redes sociais.

Webinar de lançamento

Para tirar todas as dúvidas sobre a inscrição e o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, a EXAME, junto com a Mercer, irá realizar nesta terça-feira, 11, às 11h, um webinar de lançamento.

Para participar, acesse este link.

Mais informações sobre a última edição do prêmio, você poderá ver na página oficial do prêmio.

Depoimentos da 1º edição

Abaixo, veja o vídeo com depoimento dos participantes da última edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas:

Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas 2024

Contamos com a sua participação!