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Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 está com inscrições abertas

Premiação feita com a Marsh Mercer analisa práticas de RH e vai medir preparação das companhas às mudanças na NR-1; inscrições vão até 31 de julho

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h01.

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O Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 está com as inscrições abertas.

A iniciativa chega à sua terceira edição reconhecendo empresas que se destacam na forma como estruturam, executam e evoluem suas práticas de gestão de pessoas no Brasil.

O projeto é conduzido pela EXAME em parceria com a consultoria Mercer Marsh Benefícios, com apoio da empresa de tecnologia para recursos humanos Slik.

O objetivo é mapear práticas concretas de RH e identificar empresas que organizam bem seus processos, escutam seus times e constroem ambientes de trabalho consistentes — independentemente do setor ou porte.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

  • Ter mais de 100 colaboradores elegíveis
  • Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

  • Termo de adesão
  • Regulamento completo
  • Cronograma
  • Template de comunicação interna
  • Questionário teste
  • Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

  • Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas
  • Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela Mercer Marsh Benefícios, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.

Acompanhe tudo sobre:Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas

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