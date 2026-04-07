Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 está com inscrições abertas

Redação Exame
Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h01.
O Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 está com as inscrições abertas.
A iniciativa chega à sua terceira edição reconhecendo empresas que se destacam na forma como estruturam, executam e evoluem suas práticas de gestão de pessoas no Brasil.
O projeto é conduzido pela EXAME em parceria com a consultoria Mercer Marsh Benefícios, com apoio da empresa de tecnologia para recursos humanos Slik.
O objetivo é mapear práticas concretas de RH e identificar empresas que organizam bem seus processos, escutam seus times e constroem ambientes de trabalho consistentes — independentemente do setor ou porte.
Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.
Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.
Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.
Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:
As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:
O estudo é dividido em duas etapas complementares:
A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.
As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.
Os dados coletados serão analisados pela Mercer Marsh Benefícios, que gera relatórios com base nas respostas.
As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.
Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.
Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.